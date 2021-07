L’application Stairwage poursuit son ascension en Espagne

Stairwage est une application qui propose une solution de digitalisation des acomptes sur salaire. L’objectif ? Une gestion plus simple, pour les entreprises, du processus d’avance sur salaire grâce aux paramétrages et à une interface qui se veut fonctionnelle. La trésorerie des entreprises reste intacte car Stairwage avance les fonds, et les DRH sont en charge des règles d’acceptation et de refus des acomptes. Cependant, l’employeur est toujours tenu d’en accepter la première demande.

En seulement quelques clics, le salarié effectue sa demande. Il s’agit de passer d’un système de versement de salaire en une fois, et de manière mensuelle, à un modèle nouveau, où le versement peut être accessible dès la fin de la journée. Ainsi, les salariés ont la liberté d’accéder à une partie de leur rémunération déjà gagnée, et de contrer, par exemple, les imprévus financiers et les découverts bancaires. Certains y voient même une alternative au crédit à la consommation.

Cette innovation, récemment proposée par Stairwage, n’est pas sans faire écho aux récentes évolutions professionnelles et sociétales. En effet, de plus en plus d’entreprises expérimentent l’acompte sur salaire à la demande. Fort de son succès, Stairwage propose également un outil pédagogique d’aide à la gestion de budget.

Yann Le Floc’h, CEO et cofondateur de Stairwage, explique qu’il n’était pas prévu de lancer si tôt l’application à l’international. Néanmoins, face à la demande grandissante des entreprises, notamment en Espagne, le déploiement de Stairwage a été accéléré.

Clémence Galland