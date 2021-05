L’ancien DG de la FFT rejoint De Gaulle Fleurance & Associés

À partir du 3 mai prochain, De Gaulle Fleurance & Associés comptera l’ancien directeur général de la FFT parmi ses associés installés à Paris. Jean-François Vilotte apportera au cabinet sa connaissance du droit public, de la conduite juridique de projets complexes, du droit du sport et de ses enjeux ainsi que de la régulation du numérique.

Formé en droit public à la Sorbonne puis en tant qu’élève-administrateur de la Ville de Paris à l’ENA, Jean-François Vilotte accumule les expériences professionnelles au sein du secteur public et du mouvement sportif. À la mairie de Paris, il occupe notamment les postes de chef du service juridique de la direction de l’architecture et de directeur général du développement économique et de l'emploi. C’est à partir de 2002 qu’il se tourne vers le milieu du sport : directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative jusqu’en 2006, il occupe ensuite une première fois le poste de directeur général de la FFT pendant deux ans. Il préfigure puis préside l’Autorité de régulation des jeux en ligne jusqu’en 2014 lorsqu’il intègre De Gaulle Fleurance & Associés. Il quitte la structure quatre ans plus tard pour revenir à la FFT et y retrouver son poste de directeur général. Entre 2015 et 2017, il réalise également des missions d'évaluation des politiques publiques de lutte contre le dopage en tant que consultant pour l’ONU. À présent de retour dans le cabinet d’avocats d’affaires indépendant, Jean-François Vilotte y gérera des dossiers mêlant droit public, droit du sport et droit du numérique.

Installé à Paris et à Bruxelles, De Gaulle Fleurance & Associés réuni 120 avocats et juristes, dont désormais 43 associés. Intervenant en conseil, rédaction et négociations de contrat, contentieux et arbitrage, le cabinet propose une offre full service dans tous les segments du droit des affaires.

Léna Fernandes