L’Amrae renouvelle sa gouvernance

Le 17 mai dernier, l’assemblée générale de l’Amrae s’est réunie avec pour objectif de renouveler sa gouvernance. Ont à cette occasion été élus trois nouveaux administrateurs : Michel Josset (directeur assurances et prévention de Forvia) et président de la commission Prévention et dommages de l’Amrae, Marie-Élise Lorin (risk manager de SMACL Assurances) qui pilote déjà la région Grand Ouest de l’Amrae, et Benoît Vraie (responsable gestion des risques et qualité d’Autoroutes et tunnel du Mont-Blanc). Oliver Wild, président de l’association, salue leur élection et souligne dans un communiqué de presse que "la diversité de leurs origines et parcours professionnels, leur engagement fort et continu pour la profession ainsi que leurs travaux et recherches constituent un véritable atout pour l’Amrae et la communauté de la gestion des risques". Ils succèdent ainsi à Léopold Larios de Piña, Sophie Mauclair et Gérard Payen, parvenus au terme statutaire de leurs mandats ou ne se représentant pas.



Quant à Oliver Wild (directeur des risques et des assurances de Veolia), président de l’Amrae, François Beaume (directeur des risques et des assurances de Sonepar) et Sophie Maguer (responsable des assurances et du management des risques du groupe Tereos), ils ont été réélus administrateurs de l’association. Anne Piot d’Abzac (directrice de la gouvernance et des risques d’Ipen Pharma) reste également secrétaire générale de l’Amrae.

À noter que les 30e rencontres du Risk Management auront lieu les 1er, 2 et 3 février 2023. L’édition 2022, de retour en présentiel à Deauville après deux ans de crise Covid, a été une réussite et a accueilli près de 2 275 participants, avec pour thème “Prenons les risques d’un nouvel élan”.

Margaux Savarit-Cornali