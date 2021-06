L’AMF nomme son nouveau secrétaire général adjoint

Sous-directeur des banques et financements d'intérêt général de la direction générale du Trésor depuis 2017, Jérôme Reboul rejoindra bientôt l’AMF en qualité de secrétaire général adjoint chargé de la Direction de la régulation et des affaires internationales. Il travaillera aux côtés du secrétaire général Benoît de Juvigny et l’épaulera dans la gestion du fonctionnement et de la coordination des équipes de l’Autorité.

Jérôme Reboul commence sa carrière en 2007 au ministère de l’Équipement en tant que chargé de mission au sein de la Direction de l’urbanisme et de l’habitat puis passe chargé d’affaires au sein de l’Agence des participations de l’État en 2008. Il intègre la Direction du Trésor en 2010, d’abord en qualité d’adjoint au chef du bureau des affaires bancaires, avant de prendre la direction du bureau épargne et marchés financiers puis celle du bureau financement du logement et des activités d’intérêt général en 2013. En 2016, il est nommé directeur adjoint de la Participation services et finances à l’Agence des participations de l’État avant de rejoindre la Direction du Trésor en 2017 où il exerçait jusqu’alors. Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Jérôme Reboul est un ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Il est titulaire d’une thèse en économie obtenue à l’université de Toulouse et d’un Mastère d’affaires publiques de l’École nationale des ponts et chaussées.

Léna Fernandes