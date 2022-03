L’ADN de Patrimum Groupe : le client au coeur de la relation

Un constat : aujourd’hui, malgré la multiplication des moyens de communication, jamais les clients n’ont été aussi seuls face à la prise de décision.

1°) D’abord et avant toute chose, nous devons établir un diagnostic sérieux, analytique et serein de la situation présente au travers de notre audit Patrimonial, au travers de la méthode Q.O.O.C. et de ses 4 piliers :

- Qui êtes-vous (famille, situation, environnement) ?

- Où en êtes-vous (décisions et leurs conséquences issues du passé) ?

- Où voulez-vous aller (objectifs clients) ?

- Comment y aller (stratégies proposées) ?

Nous y attachons une attention extrême, c’est notre savoir-faire, c’est ce qui va guider notre relation client pendant des années. Patrimum Groupe s’est donné les moyens de répondre à l’attente de nos clients sur ce registre, nous avons 5 collaborateurs(trices) pour saisir, élaborer et proposer, sous la houlette du conseiller associé, une "photographie d’aujourd’hui, à partir d’hier, pour réaliser demain", par notre analyse dans toutes les dimensions. La situation actuelle est une conséquence des décisions qui ont été prises par le passé, la ou les stratégies à venir sont une conséquence des objectifs d’aujourd’hui pour demain, et d’un environnement qui a pu se modifier tant sur le plan personnel, que professionnel. C’est lorsque nous rendons notre audit que le/la ou les client(e)s décide(nt) de la mise en place de notre relation de conseils. Nous instaurons, alors, une relation durable basée sur la confiance et le concret, avec le client et sa famille.

2°) Notre environnement juridique, fiscal, financier, familial, sociétal s’est, lui, complexifié de manière exponentielle. Créée en 2004, Patrimum Groupe a su agréger ses 12 associés, Autour de la volonté de conseiller nos clients chefs d’entreprise, professions libérales et cadres dirigeants, à 360°.

"Nous avons réfléchi et organisé l’entreprise avec cet objectif ultime : optimiser notre temps au maximum pour être avec nos clients, et les conseiller"

Nous devons être présents, accompagner nos clients selon leurs besoins, leurs réflexions, à tous les moments où ils en ont besoin. Pour réussir ce but ultime, la société est organisée pour que l’interlocuteur clients soit associé. Nous avons réfléchi et organisé l’entreprise avec cet objectif ultime : optimiser notre temps au maximum pour être avec nos clients, et les conseiller. Avant le rendez-vous client, c’est la société qui prend la charge de travail, après le rendez-vous client, c’est de nouveau la société qui prend la charge, cela permet à l’associé de proposer à ses interlocuteurs, la ou les solutions pertinentes.

Nous créons une relation de long terme, ce qui nous crée de facto une pression due à au temps long (tellement différent de l’immédiateté contemporaine). Outre les personnes dédiées aux audits, Patrimum Groupe, ce sont les collaborateurs à la gestion clients, c’est, aussi, une division juridique et règlementaire, une division comptable et financière, une division informatique. Nous avons mis en place un accord avec la société Juriscampus, pour organiser une formation permanente des associés et collaborateurs. Chaque collaborateur doit valider six modules de formation durant ses journées de travail, chaque associé doit valider et compléter les heures de formations règlementaires., soit une mise à niveau permanente. Nous travaillons depuis la création en totale symbiose avec Harvest Groupe pour la qualité et la fiabilité des outils qu’il nous propose.

3°) Beaucoup parlent d’interprofessionnalité, nous la faisons, et nous la travaillons dans notre quotidien. Pour cela, nous avons repris les principes du théâtre classique du XVIIe siècle : unité de temps, unité de lieu et unité d’action. Nous mettons en œuvre, sur les sujets brûlants de nos clients, des réunions communes des conseils, au même moment, au même endroit, dans la même réflexion, avec le notaire, l’expert-comptable, l’avocat, les clients et nous.

"Le client au coeur de la relation de conseil"

Patrimum Groupe a créé un Comité Indépendant d’Evaluation des Allocations (C.I.E.A.) avec huit partenaires professionnels (sociétés de gestion, compagnies d’assurances, produits immobiliers, produits structurés) qui nous sont totalement indépendants, que nous réunissons 4/5 fois par an, pour effectuer un état des lieux à 360° de la situation économique et de la pertinence, pour nous permettre de nous "forger" notre intime conviction sur la situation, sur nos conseils concrets. L’ensemble de Patrimum Groupe, collaborateurs et associés, se mobilise dans un but : Le client au cœur de la relation de Conseil.

4°) La suite est une conséquence de cette organisation. D’abord être d’accord avec les clients pour la mise en place d’une stratégie appropriée et sur-mesure, puis aller chercher les produits pertinents qui répondent aux attentes exprimées. La stratégie proposée et mise en place est la réponse client. Si vous venez chez Patrimum Groupe, vous ne verrez pas de tableau de ventes, d’objectifs mensuels, s’il devait y avoir un élément d’animation, cela serait les rendez-vous clients. La relation basée sur la confiance qui a ainsi été construite, est alimentée par la transparence des rémunérations, par la constance de notre accompagnement. de nos suivis.

En mars, avril, mai 2020, nous avons été offensifs. Patrimum Groupe s’est mobilisé pour ses clients, et nous leur avons apporté ce qu’ils souhaitent : la présence et nous avons été des "réducteurs d’angoisses" avec calme. Nous avons l’ambition de traiter l’ensemble des produits nécessaires à la mise en place des stratégies clients. Nous possédons une division immobilière de gestion immobilière et revente d’immobilier ancien, comme pour le neuf.

5°) Pour travailler la marque Patrimum Groupe, nous mettons en place Patrimum Académie, parcours fléché et formalisé des collaborateurs au sein de la société, complétée par un label Patrimum à destination des collaborateurs et des associés, niveau référent de connaissances et d’activités au sein de la société. Nous sommes en phase de création d’une formation complète ESG/ISR de l’ensemble des collaborateurs et associés de Patrimum Groupe, là encore, pour répondre aux nouveaux défis qui attendent nos clients et nous-même.

6°) Notre développement est une conséquence de tout cela, c’est une conséquence des recommandations de nos clients, notre croissance est essentiellement organique. Nous avons doublé de taille tous les 4/5 ans par l’attraction provoquée auprès de nos clients et de l’agrégation de nouveaux(nouvelles) associé(e)s. Pour finir et revenir à l’essentiel, notre développement est dû à notre ADN : remettre le client à la place qu’il n’aurait jamais dû perdre : au coeur de la relation.

Eric Bachmann, fondateur, associé, conseiller en stratégies patrimoniales chez Patrimum Groupe.