Kramer Levin renforce sa pratique fiscale

À Paris, Kramer Levin accueille un nouvel associé fiscaliste : Jérôme R. Labrousse. Pour les cogérants du bureau parisien de l’enseigne, Dana M. Anagnostou et Renaud Dubois : "Son approche pragmatique et centrée sur le client s'intègre parfaitement à notre culture, et son expertise fiscale large et approfondie complète nos pratiques en matière de corporate, finance et private equity."

Jérôme R. Labrousse intervient auprès de sociétés françaises et internationales dans le traitement fiscal de leurs opérations. Il les accompagne lors de leurs financements d’acquisition et de leurs implications fiscales en France, mais aussi à l’étranger. Particulièrement compétent dans les transactions liées à la nouvelle économie et aux secteurs ESG, l’avocat assiste des entreprises et des fonds d’investissement basés en Europe et aux États-Unis. Il conseille également les entreprises multinationales sur la rémunération des dirigeants. Membre du barreau de Paris depuis 1999, Jérôme R. Labrousse a commencé sa carrière à Chicago où il a travaillé dans le département fiscal américain de la société française Schneider Electric. Il a ensuite a été directeur fiscal senior chez Ernst & Young à New York. De retour à Paris, il exerce pour le Structured Solutions Group de la Société générale puis dirige le Corporate Solutions Group de Citigroup. En 2020, l’avocat intègre le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés en qualité d’associé. Il est titulaire d'un DESS de fiscalité des entreprises de l’université Paris Dauphine et d'un DEA de droit bancaire et des affaires de l'université Panthéon Assas.

Léna Fernandes