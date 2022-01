Kramer Levin nomme une associée en droit social

À Paris, Kramer Levin renforce son équipe droit social en nommant Clémentine de Guillebon, la responsable de ce département, associée. Cette cooptation s’inscrit dans le développement du cabinet et fait notamment suite à l’arrivée de nouveaux associés en corporate en mai dernier et en juillet 2020 ainsi qu’à la création d’un pôle compliance.

En conseil comme en contentieux, Clémentine de Guillebon accompagne des groupes internationaux et des PME sur les aspects sociaux de leurs projets. Disposant d’une compétence transversale en droit du travail, elle intervient dans le cadre de fusions et acquisitions, de réorganisations, de conflits sociaux ou encore de contentieux individuels et collectifs. L’avocate a ainsi développé une certaine synergie avec les départements corporate et compliance de sa maison. Membre du barreau parisien depuis 2009, elle a exercé chez Baker McKenzie pendant presque cinq ans puis chez Osborne Clarke jusqu’en 2019, année où elle rejoint Kramer Levin. Clémentine de Guillebon est diplômée du master professionnel en gestion des ressources humaines et relations du travail ainsi que du master 2 de droit social de l’université Panthéon Assas.

Léna Fernandes