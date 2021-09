Kramer Levin lance un département propriété intellectuelle

Implanté à New York, dans la Silicon Valley et à Paris, Kramer Levin réunit 21 associés, 8 counsels et 33 collaborateurs. Au sein de son bureau français codirigé par Dana Anagnostou et Renaud Dubois, l’enseigne accueille Mathilde Carle en qualité de counsel. Après avoir renforcé ses compétences en private equity et en financement, le cabinet se dote pour l’occasion d’un département propriété intellectuelle dont il confie la création et l’animation à sa nouvelle avocate. Cette pratique IP/IT était déjà présente et très importante au sein du réseau américain de Kramer Levin.

Avocate aux barreaux de Paris et de New York, Mathilde Carle est spécialisée dans le conseil et le contentieux en matière de marques, de droits d’auteur ainsi que de dessins et de modèles. Intervenant dans les secteurs de l’audiovisuel, de la mode, de la distribution et des nouvelles technologies, elle assistera les équipes fintech, private equity et fusions-acquisitions pour certaines de leurs opérations. Mathilde Carle a commencé son parcours au sein du cabinet de niche en propriété intellectuelle @Mark, d’abord en tant que juriste, puis comme avocate. Elle est ensuite passée chez Clairmont Avocats, FTPA et Godin Associés avant de rejoindre Kramer Levin. Titulaire d’un master 2 en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’université Panthéon Assas et d’un LL.M de l’université de Cornell, elle est membre de l’Association des praticiens du droit des marques et des modèles, de l’International Trademark Association et de l’Association internationale des jeunes avocats.

Léna Fernandes