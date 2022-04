KPMG Avocats France se développe en région

Trois ans après sa création, KPMG Avocats accélère son développement avec l’arrivée de nouvelles équipes dans certains de ses bureaux en région. Le cabinet, spécialisé en droit des affaires, en droit social et en droit fiscal, a su s’implanter en France grâce à ses 22 bureaux répartis sur le territoire et ne compte pas s’arrêter là. "La croissance soutenue de KPMG Avocats depuis sa création atteste de la pertinence de [cette] stratégie", déclare le président de KPMG Avocats, Mustapha Oussedrat.

Un élargissement des activités pour les guichets de Rennes, Lyon et Angers

Les bureaux de KPMG Avocats présents à Rennes, Lyon et Angers voient chacun leurs activités élargies avec la création d’un nouveau département. Rennes accueille pour sa part une équipe fiscale qui a pour vocation d’intervenir sur les opérations de transaction, de gestion fiscale quotidienne des sociétés, de contrôle et de contentieux fiscaux ainsi qu’en matière patrimoniale auprès des dirigeants et des entrepreneurs. L’équipe est conduite par Olivier Robin, senior manager avocat fiscaliste.

Le bureau de Lyon se dote d’une pratique consacrée au droit social, avec l’intégration du cabinet Vandevelde Avocats & Associés. Murielle Vandevelde et son équipe apporteront également un savoir-faire particulier dans le secteur agricole et la production agricole-paysage-agroalimentaire. De quoi compléter l’offre de services de KPMG Avocats Lyon, déjà identifié en droit fiscal.

Enfin, KPMG Avocats Angers crée un département droit fiscal avec l’arrivée de Paul Guérin. Spécialiste en la matière, l’avocat a commencé sa carrière en tant que juriste chez Guyard-Nasri avant de rejoindre KPMG Avocats en 2021. Il est diplômé d’un master droit international des affaires, du commerce et droit fiscal de l’université de Nantes.

Une nouvelle direction pour les bureaux toulousain et nantais

Les bureaux de Toulouse et de Nantes accueillent respectivement Frédéric Reynes au sein du département droit des affaires et Marie Caruana au sein de l’équipe corporate, en qualité de directeurs associés.

Consul honoraire du Japon à Toulouse depuis 2012, Frédéric Reynes rejoint KPMG Avocats après quatre années en tant qu’avocat associé au sein du cabinet Lafayette. Marie Caruana intègre pour sa part KPMG Avocats Nantes après une carrière de directrice juridique de la Confédération générale des Scop (Sociétés coopératives et participatives en France), et après avoir exercé en tant qu’associée chez Ruby Sonet (devenu Ruby-Caruana).

Anaëlle Demolin