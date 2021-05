Kosma Avocats, une nouvelle boutique de contentieux des affaires

Kosma Avocats vient d’ouvrir ses portes à Paris. À sa tête, Sarah Krys et Noémie Ohana, deux avocates qui se sont rencontrées lors de leur collaboration aux côtés du pénaliste Francis Szpiner chez Stas. En s’associant, les deux fondatrices unissent leurs compétences complémentaires, leur permettant de traiter tous les litiges que peuvent rencontrer les entreprises et leurs dirigeants au cours de la vie des affaires.

L’empreinte du pénal associée aux affaires

L’offre du cabinet recouvre plusieurs matières du droit des affaires, le contentieux commercial et le droit pénal des affaires notamment, mais également les litiges liés au droit des contrats, au droit immobilier et de la construction ou encore au droit de la propriété intellectuelle. "Nos pratiques respectives gravitent autour du contentieux général de droit des affaires, lesquelles recouvrent toutes les problématiques que peut rencontrer une entreprise : les baux commerciaux, les litiges entre associés, le départ des dirigeants, les contrats…", explique Sarah Krys qui a développé au fil des années des compétences en contentieux de droit immobilier et de la construction. L’avocate possède également un savoir-faire en droit pénal international, ainsi que dans le domaine de la justice transitionnelle, qui l’a amenée à exercer pendant plus de deux ans à l'ONU au Cambodge dans le cadre de l’assistance aux procès des Khmers rouges. Noémie Ohana, dont l’activité se concentre sur le contentieux des affaires et civil, a étendu son savoir-faire à la propriété intellectuelle, plus particulièrement aux litiges d’image ou de marque. "Nous avons toutes deux fait nos armes auprès de cabinets pénalistes, ce qui confère à Kosma Avocats cette empreinte naturelle. Les problématiques commerciales et contractuelles pures restent toutefois prégnantes dans nos dossiers, et nous sommes très attachées à cette identité civiliste", détaille Noémie Ohana, également passée par le cabinet de Hervé Temime, DLA Piper et Bird & Bird.

Avec sa palette large de compétences, Kosma Avocats conseille principalement des entreprises et leurs dirigeants mais également des sociétés étrangères ayant une activité en France. "Notre structure mêle la technique et l’exigence des cabinets anglo-saxons par lesquels nous sommes passées précédemment. Le double cursus de Noémie effectué au sein des universités d’Oxford et de Panthéon-Assas ainsi que mon propre parcours nous permettront de développer davantage notre activité à l’international", ajoute Sarah Krys, également avocate au barreau de New York et titulaire d’un LLM de la Harvard Law School. Si le positionnement de la structure est incontestablement axé sur le contentieux, les deux associées n’oublient pas pour autant de conseiller leurs clients en matière contractuelle notamment et de les orienter vers des modes alternatifs de règlement des litiges lorsque c’est possible.

Bientôt rejointes par un collaborateur, les deux associées de Kosma Avocats envisagent par la suite d’agrandir encore leur équipe en déployant une pratique orientée vers le droit social ou le droit fiscal. Pour l’heure, les cofondatrices s’appliquent à construire leur propre identité.

Marine Calvo