Korelya Capital accueille un nouvel associé

Franco Danesi rejoint Korelya Capital, le fonds late-stage créé en 2016 par Fleur Pellerin. Il opérera de Londres, où se situe l’un des trois bureaux de la société d’investissement basée également à Paris et Séoul et qui compte désormais 11 personnes. "Franco apportera des compétences complémentaires à celles des autres partners de l’équipe de gestion ainsi qu’un réseau international puissant qui va permettre à Korelya Capital de renforcer sa position de leader européen de l’investissement dans les technologies", explique le communiqué publié le 6 avril.

Un spécialiste de la tech

Le nouvel associé œuvrait jusque-là comme directeur des investissements chez Kinnevik, une société de gestion scandinave fondée il y a 80 ans. Il a travaillé pour de nombreuses entreprises dans les secteurs du e-commerce, de la fintech et des médias digitaux. Auparavant, il fut banquier d’affaires chez Morgan Stanley, Goldman Sachs, et investisseur au sein de Qinvest. Franco Danesi est titulaire d’un MBA de la London Business School et d’un diplôme d’ingénieur de Politecnico di Milano.

"Aider l’écosystème tech européen à grandir en créant des synergies avec l’Asie est dans notre ADN, commente Fleur Pellerin, CEO de Korelya Capital. Le parcours de Franco, tant personnel que professionnel, est parfaitement aligné avec notre vision." En parallèle de cette arrivée, l’équipe s’apprête à clôturer son deuxième fonds baptisé K-Fund II après avoir investi le précédent dans 17 entreprises. La société, qui compte plus de 300 millions d’euros d’actifs sous gestion, est au capital d’entreprises comme Vestiaire collective, Devialet ou Ledger.

OV