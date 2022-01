Kirkland & Ellis accueille un associé en financement

Installé dans la capitale depuis 2019, Kirkland & Ellis propose une offre de conseils juridiques consacrés aux opérations de fusions, d’acquisitions et à d’autres opérations complexes, notamment dans le domaine du private equity. Cette année, le bureau parisien du cabinet s’était déjà doté d’un associé expert des fonds d’investissement et il accueille désormais de son premier associé opérant en matière de financement grâce à l’arrivée de Kalish Mullen.

Conseil des sponsors, des institutions financières et des emprunteurs, l’avocat intervient dans un large éventail d’opérations de financement. Il prend notamment part à des financements d'acquisitions, des recapitalisations, des restructurations de dettes et des titrisations. Solicitor et membre du barreau de Paris depuis 2019, Kalish Mullen a commencé son parcours chez Reed Smith à Londres. Il rejoint ensuite le bureau parisien de la même enseigne puis intègre Weil Gotshal & Manges en 2016 où il exerçait jusqu’alors en tant que counsel. Titulaire d’une maîtrise en droit anglais et français de l’université Panthéon Sorbonne, il est diplômé d’un LL.B. du King’s College et a également étudié au sein de la BPP Law School.

Léna Fernandes