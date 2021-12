King & Spalding offre à trois de ses collaboratrices le titre de counsels

Réputé pour la qualité de sa pratique en arbitrage international, en contentieux et en M&A, le cabinet King & Spalding – qui est installé à Paris depuis douze ans – s’inscrit comme l’une des firmes internationales les plus remarquables au monde. Son bureau parisien est divisé en six équipes qui interviennent en arbitrage international, en immobilier, en fiscalité, en contentieux à la fois sur des dossiers relevant du droit des sociétés français et international, mais aussi et plus spécifiquement sur des dossiers ayant trait à des sujets énergétiques ou environnementaux.

Collaboratrices de la firme depuis 2012, 2013 et 2018, Anne Atlan, Nora Djeraba et Agnès Bizard passeront en janvier 2022 au grade de counsels. Les trois avocates interviennent réciproquement au sein de l’équipe contentieux, en matière de développement de projets (en France ainsi qu’en Afrique du Nord et au Moyen-Orient), et en arbitrage international dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de l’industrie manufacturière.

C.C.