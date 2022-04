Kersus Avocats coopte un nouvel associé

Xavier Clavel devient le troisième associé du cabinet en droit social d’entreprise Kersus Avocats. Spécialisé dans les secteurs de l’industrie, de la distribution et des services, l’avocat intervient tant en conseil qu’en contentieux auprès d’une clientèle d’entreprises sur leurs enjeux individuels ou collectifs. La cooptation de Xavier Clavel permet à Kersus Avocats "de poursuivre son développement et l’accompagnement optimisé de ses partenaires, entreprises et dirigeants, en droit social, stratégie RH, droit pénal du travail et compliance sociale", expliquent Florence Richard et Jacques Dubourg, associés du cabinet.

Avant de rejoindre Kersus Avocats en 2016, Xavier Clavel a développé ses compétences de conseil et de contentieux en droit social chez Fromont Briens puis chez Aguera Avocats. Il est diplômé d’un master droit social spécialisé en droit et pratique des relations de travail de l’université Panthéon Assas, où il a également exercé en tant que chargé de travaux dirigés en procédure civile.