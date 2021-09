Keras Avocats, le droit au service de la construction

Le premier ministre faisait le constat, le 31 mai dernier, d’une "forte baisse de la production de logements neufs" et décidait de mettre en place une commission présidée par Monsieur François Rebsamen, Maire de Dijon, avec pour objectif de relancer durablement la construction de logements. Le premier ministre soulignait dans sa lettre de mission que "le constat semble partagé sur la nécessité de créer les conditions pour augmenter et accélérer la délivrance des autorisations d’urbanisme par les collectivités".

Les conclusions de la Commission Rebsamen – attendues pour le 15 septembre 2021 – se traduiront très probablement par une nouvelle réforme du droit de l’urbanisme et du droit de la construction destinée à lever les freins à la construction tout en y intégrant les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols – portés par la loi climat et résilience du 22 août dernier – de densification du bâti existant et de conversion de bureaux en logements en zones tendues.

Face à ces évolutions législatives et règlementaires, présentes et à venir, le cabinet Keras Avocats se tient plus que jamais aux côtés de ses clients pour relever les nouveaux défis auxquels ils sont confrontés en axant son développement sur deux principaux objectifs.

Renforcement de la couverture territoriale en matière contentieuse

Rompus à la pratique du contentieux en droit immobilier, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels, responsabilité civile ainsi qu’en matière bancaire, les associés du cabinet Keras Avocats conseillent et représentent leurs clients depuis plus de 25 ans dans le cadre d’expertises judiciaires et devant les juridictions judiciaires et administratives.



La complémentarité des compétences du cabinet et sa connaissance du secteur de la construction lui ont toujours permis d’apporter à ses clients, par une approche globale, une analyse fine des risques ainsi que des réponses pragmatiques à leurs problématiques.

En consolidant sa présence à Paris, Keras Avocats renforce ainsi ses moyens d’action en matière contentieuse en lui permettant d’intervenir avec réactivité tant dans la capitale qu’en Ile-de-France et plus généralement sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Un collaborateur de formation publiciste, Antoine Hivet, a également rejoint le cabinet afin de renforcer l’accompagnement de sa clientèle en droit de l’urbanisme et en droit des marchés publics.



Le développement de son activité de conseil au plus près de ses clients

Par le recrutement de Constantin Heyte et d’Antoine Hivet, le cabinet Keras Avocats poursuit par ailleurs le développement de son activité de conseil en offrant à ses clients investisseurs et promoteurs un accompagnement à tous les stades de leurs projets de développement pour tout type d’actif.

À travers notamment la rédaction et l’assistance à la négociation des contrats de commercialisation (VEFA, BEFA, etc.) de construction (contrats de maîtrise d'œuvre marchés de travaux, contrats de promotion immobilière, maîtrise d'ouvrage déléguée, AMO, etc.) et dans le cadre des opérations de réception/livraison/mise à disposition, le cabinet Keras Avocats souhaite non seulement anticiper les risques et sécuriser le processus de conclusion et d’exécution des contrats, mais également optimiser, par la mise en œuvre d’une stratégie de négociation, les conditions contractuelles dans l’intérêt de ses clients.

Le cabinet Keras Avocats se positionne ainsi en soutien des directions juridiques et opérationnelles pour la mise en œuvre de projets complexes à forts enjeux afin de leur apporter des solutions juridiques sur mesure et innovantes.

Fort de sa double identité – lilloise et parisienne – et de sa connaissance des territoires, le cabinet Keras Avocats est ainsi pleinement mobilisé dans le cadre de la relance et de la transition écologique pour mettre le droit au service de la construction.