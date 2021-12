Katia Belhiteche, l’experte

Avocate chez De Pardieu Brocas Maffei depuis 2013, Katia Belhiteche a su faire sa place dans le milieu restreint du financement immobilier, son domaine de prédilection. Désormais associée, elle a à cœur de conserver et de transmettre "l’esprit De Pardieu Brocas Maffei" au sein de son équipe. Elle s’estime en effet chanceuse d’évoluer "dans une grande relation de confiance avec les associés et plus généralement les membres de [son] cabinet, avec lesquels il est facile d’échanger", ce qui compte beaucoup pour la jeune avocate.

Titulaire d’un master 2 en droit bancaire et financier, Katia Belhiteche obtient sa première collaboration chez Freshfields Bruckhaus Deringer où elle intègre un département finance plutôt généraliste. Elle y travaille notamment avec Tiphaine de Gaudusson, "cette rencontre m’a marquée, elle a conforté mon envie de continuer dans le métier : Tiphaine m’a transmis son enthousiasme." Au fur et à mesure, de plus en plus d’affaires aux sous-jacents immobiliers se présentent à elle. Au gré d’un dossier en 2013, elle est contactée par De Pardieu Brocas Maffei, sa maison actuelle au sein de laquelle elle est aujourd’hui spécialisée en financement structuré dans le secteur de l’immobilier.

Des dossiers mémorables

Elle conseille ainsi des banques et des emprunteurs souhaitant financer des projets tels que la création de centres commerciaux, de bureaux, d’hôtels ou encore d’entrepôts. Ses compétences recouvrent également les financements d’acquisitions et les financements syndiqués. Récemment, elle est intervenue pour le compte du fonds d’investissement américain Tishman Speyer qui s’est notamment offert la célèbre Tour Cristal située dans le 15e arrondissement de Paris. Auprès de ce type de client d’envergure, Katia Belhiteche dit apprendre beaucoup, "ils nous permettent de progresser." Un dossier fil rouge concernant l’acquisition de cliniques l’a aussi particulièrement marquée. "Le closing impliquait une cinquantaine de sociétés, c’était assez épique", se souvient-elle.

Très investie dans son travail, l’avocate le qualifie de "prenant". Mère de deux jeunes enfants, épouse et amie, elle joue parfois à l’équilibriste entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Elle constate cependant que "[sa] génération d’associés partage la même vision de la profession". Et ajoute : "Nous faisons preuve d’investissement dans le traitement nos dossiers, sans pour autant renoncer à notre vie privée." Passionnée de lecture, elle partage son goût pour la littérature avec son mari Pierre Darkanian, avocat en droit pénal, qui vient de publier son premier ouvrage intitulé Le Rapport chinois.

Propos recueillis par Marine Calvo