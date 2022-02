Karman Associés se dote d’un département contentieux & arbitrage

Et de six : dix-huit mois après sa création, Karman Associés accueille une nouvelle recrue. Dessislava Zadgorska, spécialisée en contentieux des affaires, s’associe au cabinet et emmène son collaborateur, Martin Rayet, pour y créer le département contentieux & arbitrage. Objectif ? Renforcer l’ADN judiciaire et enrichir l’offre transversale du cabinet, qui propose d'accompagner ses clients dans tous les cycles de leur développement. Pour Karman Associés, une pratique contentieuse permettra de couvrir un champ plus large de dossiers et de se lancer sur de nouveaux secteurs.

Dessislava Zadgorska intervient auprès d’entreprises françaises et internationales, de fonds d’investissement et d’établissements financiers. Avec plus de douze ans d’expérience en la matière, elle a développé un savoir-faire en contentieux haut de bilan, contentieux réglementaire bancaire et financier, contentieux de la responsabilité bancaire, contentieux & arbitrage commercial. Un parcours qui a séduit Erwan Jaglin, associé du cabinet : “Sa connaissance des établissements bancaires et financiers renforcera en outre le positionnement du cabinet dans ces secteurs.” Dessislava Zadgorska, de son côté, se réjouit de rejoindre une équipe qu’elle connaît bien. “Nous partageons les mêmes valeurs, approches et méthodes de travail.” Elle est diplômée d’un DESS de droits des affaires et fiscalité d’Assas, qui lui a ouvert les portes du cabinet CVML en 2008. Elle a ensuite rejoint Peltier Juvigny Marpeau & Associés, qu’elle a quitté en 2019 pour s’associer à Velvet Avocats.

Olivia Fuentes