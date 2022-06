Karma : moteur de recherche d’un monde meilleur

Yann Kandelman et Antoine Maurel ont travaillé ensemble durant dix ans chez Orange Ventures, où ils accompagnaient des entrepreneurs dans leurs projets numériques. En mars 2021, ils sautent à leur tour le pas de l’aventure entrepreneuriale en lançant Karma : un moteur de recherche à impact, voué à financer la protection de la biodiversité.

Du clic au déclic

Aujourd’hui, la manne financière que représentent les liens sponsorisés, principale source de revenus des moteurs de recherche, est estimé à 185 milliards de dollars par an. Si Google se taille la part du lion avec plus de 92 % du marché mondial, parvenir à capter une part, même minime, des internautes aurait déjà un potentiel d’impact considérable : "Si seulement 1 % des utilisateurs de Google décident d’utiliser Karma, cela permettra de financer des actions de protection de la biodiversité et des animaux à hauteur de plus de 1 milliard de dollars par an, soit plus de deux fois le budget des Nations unies sur ces sujets !", illustre Yann Kandelman. Concrètement, Karma s’engage à ce que la moitié des revenus ainsi générés soit reversée à des associations partenaires – L214, Notre Affaire à tous et l’Aspas à ce jour –, l’autre étant directement réinvestie dans le développement de l’entreprise.

Éthique et engagé

Le respect des données des utilisateurs est par ailleurs affiché comme une valeur cardinale de l’entreprise, qui s’engage à ne pas recourir aux habituels scripts, profiling, cookies, reventes de données et autres publicités ciblées. Au niveau de son impact environnemental, Karma développe des partenariats avec des fournisseurs ayant recours à des solutions bas carbone, tout en souscrivant à des programmes de compensations des émissions. Elle a par ailleurs développé un module baptisé Learn & Act, un fil d’actualité intégrant des ressources vidéo ainsi que des articles sur la biodiversité et des solutions concrètes pour s’engager. Membre du réseau Impact France et de l’incubateur Belle de Mai, Karma compte bien trouver sa place dans le domaine des moteurs de recherche.

Émile Le Scel