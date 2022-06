Karista - CosmiCapital, 6 deals d'ici fin 2022

Société de gestion active dans le deeptech, le digital, les bio et medtech ainsi que l’espace, Karista (ex-CapDecisif) gère environ 220 M€ d’actifs pour 95 entreprises financées. "Fin 2017, nous avons répondu à un appel à manifestation d’intérêt lancé par le CNES. Au terme du long processus de sélection, ils nous ont choisis pour lever, créer et gérer CosmiCapital", explique Olivier Dubuisson, CEO & Managing Partner de Karista. Un premier closing de 38 M€ a été bouclé le 9 août 2021 notamment auprès du CNES et de Bpifrance via le fonds national d’amorçage 2. Deux family offices sont aussi à bord. Karista souhaite lever 50 à 60 M€ au minimum pour investir dans des séries A avec des tickets de 1 à 5 M€ par société. La durée d’investissement sera de 5 à 7 ans. Le fonds cible en priorité l’aval applicatif du NewSpace. Par rapport aux technologies spatiales amont, les applications – télécoms, GPS, observation de la terre – sont les plus prometteuses en matière de création de valeur.

"CosmiCapital veut accompagner l’accélération du NewSpace en investissant dans de jeunes pousses françaises et européennes du secteur"

Six investissements sont prévus d’ici la fin de l’année. De 400 milliards de dollars en 2020, le marché du NewSpace pourrait passer à 2 700 milliards de dollars d’ici 2040. "CosmiCapital veut accompagner l’accélération du NewSpace en investissant dans de jeunes pousses françaises et européennes du secteur", affirme Olivier Dubuisson. Le fonds a un partenariat avec l’Agence spatiale européenne (Esa). Cela lui permet d’avoir accès à la vingtaine de centres d’incubation business de l’agence et aux 600 entreprises qui y sont hébergées. Sans compter les dossiers issus d’accélérateurs comme Starburst Aerospace ou SpaceFounders. L’équipe de gestion du fonds est composée de 8 investisseurs dont Yvan-Michel Ehkirch et Emmanuel Daugeras qui bénéficient des conseils du comité stratégique où siègent, notamment, François Auque, ex-dirigeant du groupe Airbus/EADS et Pierre-Jean Beylier, ex-PDG du fournisseur de services par satellite SpeedCast.

SEGMENT capital-innovation

OBJECTIF 50-60 M€

TICKETS de 1 à 5 M€

SPÉCIALITÉ New Space

Emmanuelle Serrano