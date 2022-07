Kaliti : le chantier dans la poche

La conduite d’un chantier implique le traitement de nombreuses données, malheureusement, rarement centralisées. Leur usage est pourtant primordial pour la bonne coordination d’une maîtrise d’ouvrage. Kaliti met entre les mains des usagers un outil fluidifiant leur communication ainsi que le traitement de l’information.

Gestation, essence

Quentin Minvielle, Charles Lemaire et Aurélien Linares fondent Kaliti en 2011 avec la volonté d’améliorer la productivité du secteur de la construction, notamment en évitant les allers-retours chronophages entre le chantier et le bureau, tout en augmentant la qualité du rendu final. L’idée de la start-up est d’offrir à sa clientèle une "solution [qui] permette aux professionnels de l’immobilier et de la construction de suivre toutes les phases du chantier de façon collaborative", du démarrage de son programme jusqu’à sa livraison et son exploitation, en alliant une fine connaissance des problématiques du monde du bâtiment à une maîtrise des outils informatiques.

Le chantier dans la poche

Kaliti a développé un outil qui sert au quotidien l’ensemble des intervenants d’un projet de construction. Les différentes modifications ainsi que la coopération entre utilisateurs s’y font en temps réel, par l’usage d’un journal du chantier. Chacun peut accéder à l’ensemble des fonctionnalités et informations concernant son champ d’expertise. Utilisable partout sur tablette, ordinateur et smartphone, Kaliti héberge ses données sur un cloud offrant toutes les protections nécessaires à la sécurisation des informations de ses utilisateurs. L’entreprise divise l’usage de sa solution en trois étapes. L’application est tout d’abord utilisée sur un chantier test, afin de prouver aux clients la bonne validité de ces process ainsi que son efficacité. Kaliti est ensuite déployée sur l’ensemble du périmètre d’action du client concerné, avec un transfert de compétences lui donnant la pleine capacité de son usage. Enfin, l’application est alors rendue opérationnelle, et peut être employée pour le bon suivi du chantier. L’entreprise a déjà su convaincre 25 000 entreprises, qu’elle a accompagnées sur plus de 2 000 chantiers, notamment le groupe Vinci Immobilier, avec lequel la start-up est en partenariat depuis sept ans, sur les bases d’une "relation de confiance sur laquelle s'est construite une réflexion profonde sur les questions d’innovation avec un pôle R&D à la pointe de la technologie".

Flight to Kaliti

La start-up compte une soixantaine de salariés, dont une partie œuvre au sein du département R&D à l’amélioration en continu des fonctionnalités et de l’interface de l’application. Après une levée de fonds de 4 millions d’euros en 2018 et une croissance annuelle de 30%, l’entreprise se tourne vers d’autres secteurs et souhaite employer de manière plus intensive l’ensemble de la data collectée, afin de proposer un accompagnement sur mesure, plus rapide et plus qualitatif.