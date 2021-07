K&L Gates s’implante au Luxembourg

K&L Gates poursuit sa stratégie de croissance sur le vieux continent en ouvrant un huitième bureau européen basé au Luxembourg. Mathieu Volckrick, associé fondateur de Volckrick & Associés devient managing partner de K&L Gates Volckrick, l’entité née du rapprochement entre les deux cabinets. Les deux avocats Jan Boeing, counsel, et Adam Paschalidis, collaborateur, le rejoignent.

Le cabinet Volckrick & Associés dispose de plus dans dix ans d'expérience en matière de gestion d'actifs, de banque et des services financiers. La structure a notamment conseillé sa clientèle dans des transactions immobilières nationales et transfrontalières et de private equity, de financement et refinancement de biens immobiliers portefeuilles et dans divers domaines de la réglementation bancaire. K&L Gates Volckrick conseille et accompagne ainsi ses clients en droit des affaires et en droit financier, notamment en matière bancaire et financière, de fusions et acquisitions, de prêts bancaires et titrisation, d’assurance, d’insolvabilité et de restructuration. Le cabinet intervient à la fois au Luxembourg et à l'étranger, plus particulièrement dans le cadre de transactions transfrontalières en Europe et sur d'autres continents.

Avec l’ouverture de cette nouvelle antenne, K&L Gates compte 46 bureaux dans le monde, répartis sur cinq continents, avec les autres bureaux européens du cabinet basé à Londres, Berlin, Bruxelles, Francfort, Milan, Munich et Paris. Son arrivée au Luxembourg intervient après sa récente implantation à Nashville. Le Luxembourg offre aujourd’hui à K&L Gates des opportunités importantes en matière de gestion d'actifs et d'investissement pour ses clients fonds et cabinets de private equity. Le grand-duché est en effet est un lieu privilégié pour les investissements et la structuration de fonds.

K&L Gates représente des sociétés multinationales, des entreprises de croissance et du marché intermédiaire, des participants aux marchés des capitaux et des entrepreneurs de grands groupes industriels ainsi que des entités du secteur public, des établissements d'enseignement, des organisations philanthropiques et des particuliers.

Marine Calvo