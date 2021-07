K&L Gates accueille un expert du restructuring

Le cabinet d'avocats K&L Gates accueille Julien de Michele en qualité d’associé, au sein de son bureau de Paris. L’avocat prend ainsi en charge la pratique restructurations et entreprises en difficulté sur place. Le recrutement de Julien de Michele fait suite à la récente arrivée d’Eugene Yeung, associé également spécialisé en restructurations et entreprises en difficulté à Hong Kong. Avec ces deux nouveaux associés, K&L Gates réunit désormais plus de 75 associés spécialisés dans cette pratique à travers le monde.

Julien de Michele conseille et représente aussi bien des entreprises en situation de sous-performance que leurs dirigeants ou actionnaires, des fonds d'investissement, des repreneurs, mais également des créanciers lors de procédures amiables de prévention des difficultés (mandats ad hoc, médiation de crédit, conciliation) ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires de traitement des difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation). L’avocat défend également des dirigeants, actionnaires et fonds d’investissement dans le cadre d’actions en responsabilité exercées à l’issue de procédures d’insolvabilité (actions en sanctions professionnelles, responsabilité pour insuffisance d’actif, banqueroute et autres délits pénaux).

Âgé de 45 ans, Julien de Michele a prêté serment en 2002. Diplômé d’un DEA en droit des affaires de l’université d’Aix-Marseille et d’un DESS en droit européen des affaires de l’université de Paris 2 - Panthéon Assas, il commence sa carrière comme collaborateur au sein du cabinet Bredin Prat, où il exerce en matière de restructurations, de droit des entreprises en difficulté et en contentieux de 2003 à 2011. Il entre ensuite comme associé chez Dewey & LeBoeuf avant d’intégrer en 2012 Latournerie Wolfrom & Associés, où il exerce jusqu’en 2016. Il rejoint enfin en qualité d’associé De Gaulle Fleurance & Associés avant de quitter la structure pour K&L Gates.

Combinant l'expérience de situations d’insolvabilité complexes et, le cas échéant, contentieuses, avec ses compétences dans des domaines connexes tels que les fusions et acquisitions, le private equity, le financement, l’immobilier, le droit social et la propriété intellectuelle, la pratique restructurations et entreprises en difficulté, K&L Gates est en mesure de proposer un large éventail de solutions à ses clients entreprises, groupes industriels internationaux, actionnaires, investisseurs, prêteurs et créanciers en matière de transactions, de conseil stratégique et de litiges.



Le cabinet international K&L Gates regroupe plus de 2 000 avocats exerçant sur 5 continents. À Paris, la structure compte désormais une vingtaine d’avocats.

Marine Calvo