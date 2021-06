K. Habra (Ivanohé Cambridge) : "L’immobilier durable a une place importante dans notre stratégie"

Karim Habra, directeur général Europe et Asie-Pacifique d’Ivanhoé Cambridge depuis 2018, a derrière lui plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier. Après l'obtention de son Master 2 en finance d’entreprise à l'université Paris-Dauphine, il commence sa carrière dans la filiale immobilière du groupe General Electric. En 1998, il rejoint GE Real Estate puis devient responsable des activités en Europe centrale en 2003, avant de rejoindre en 2008 JER Partners en tant que directeur général des Fonds européens. En 2012, il entre chez LaSalle Investment Management en tant que directeur général Europe centrale, puis comme président France et enfin, il devient directeur général Europe continentale.

La RSE, une priorité

Chez Ivanhoé Cambridge, il a fait de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sa priorité. "L’immobilier durable a une place importante dans notre stratégie aujourd’hui et nous avons donc de grandes ambitions en matière de RSE" précise Karim Habra. En effet, l’entreprise s’est fixée un objectif de neutralité carbone d’ici 2040. "Dans tous les projets que nous regardons aujourd’hui, nous nous assurons que les composantes RSE soient systématiquement intégrées. Nous nous engageons à développer des produits aux meilleurs standards, et il est également de notre devoir d’améliorer le parc immobilier existant" complète-t-il. Pour lui, la ville de demain doit être mixte : "Chez Ivanhoé Cambridge, nous nous intéressions à cela avant la pandémie, qui a été un accélérateur. Depuis plusieurs années, nous cherchons à investir dans des quartiers de demain, en pleine régénération urbaine, alliant bureaux, logements et loisirs, et bien connectés aux réseaux de transport. Nous nous concentrons également sur les projets mixtes réunissant plusieurs classes d’actifs pour une meilleure expérience des utilisateurs", conclut-t-il.

Clémentine Locastro