K. Delbrel (DLCM Finances) : "Nous avons fêté les 20 ans de DLCM Finances"

Décideurs. Pouvez-vous nous faire une rétrospective de ces vingt dernières années ?

Karine Delbrel. Mon époux et moi-même avons fondé DLCM Finances en 2002, société à taille humaine indépendante, avec pour ligne directrice un esprit club. Notre équipe qui accompagne principalement des chefs d’entreprise, professions libérales et cadres supérieurs s’est renforcée au fil des années. Céline Arvis, responsable du back office, nous a rejoints en 2006. Puis, Mathieu Razet, associé, ingénieur patrimonial, en 2014. Amandine Chastre, responsable conformité, en 2016. Le rapprochement de DLCM Finances avec La Financière DV en 2020 nous a permis d’affirmer notre marque et notre présence parisienne, et d’accueillir Céline Derville en tant qu’associée. Enfin, Laura Charvet a intégré l’équipe pour occuper le poste de responsable middle office en 2021.

"250 convives nous ont fait l’honneur de leur présence"

Pour fêter les 20 ans du cabinet, 250 convives nous ont fait l’honneur de leur présence à la gardenparty organisée dans le cadre idyllique du relais & châteaux de la Chapelle Saint Martin. Sourire, bonne humeur, convivialité flottaient dans l’air. Yann Jamet, imitateur humoriste, a assuré la partie « rires » au cours d’un spectacle d’une heure, pour notre plus grand plaisir.

Vos valeurs sont guidées par votre esprit club…

Franck Delbrel. Effectivement, notre esprit club est centré autour de quatre valeurs qui nous sont essentielles : esprit d’équipe, proximité, réactivité et confiance. Dans ce cadre, nous soutenons divers projets et organisons régulièrement des événements culturels et sportifs. La confiance de nos clients s’inscrit sur le long terme. Notre raison d’être réside dans leur satisfaction et fidélité.

Quelles sont vos nouveautés de cette année ?

K. D. Nous avons ouvert un nouveau bureau à Arcachon. De plus, nous avons mis en place un fonds dédié sur les thématiques d’avenir: cybersécurité, protection des données, énergies renouvelables, innovations technologiques, nutrition…

F. D. Géré par Fourpoints IM, DLCM Avenir est un fonds de fonds exposé aux actions internationales via une sélection de fonds thématiques. Il est construit autour de thématiques complémentaires. La poche cœur du portefeuille est investie sur des thématiques de croissance structurelle telles que l’innovation, l’environnement, la santé… Elle peut être associée à une poche satellite avec des enjeux de plus court terme comme les infrastructures, le luxe, l’immobilier, les métaux précieux… des thématiques apportant une réelle diversification au portefeuille.