Juridim réélit son président

Le cercle des responsables et directeurs juridiques immobiliers Juridim a tenu son assemblée générale annuelle le 5 juillet dernier et a procédé au renouvellement et à la nomination des membres de son conseil d’administration pour une période de trois années. Le conseil d’administration de Juridim réuni le lendemain a également réélu Mahbod Haghighi en tant que président de l’association. Celui-ci exerce cette fonction depuis 2015 et est le directeur juridique de Linkcity depuis plus de dix-huit ans. Nathalie Taraboletti et Patrick Larchevêque ont été élus en qualité de vice-présidents, ce dernier étant en outre trésorier de l’association.

Le conseil d’administration de Juridim se compose désormais des membres suivants : Axèle Bastien, global head of legal chez AXA IM Real Assets ; Christophe Bouillon, head of legal west europ ; Mathieu Briere, directeur juridique de Terranae ; Guillaume Delacroix, directeur juridique d’Altarea Cogedim ; Maurice Feferman, directeur juridique de Swisslife AM ; Mahbod Haghighi ; Camille Hurel, secrétaire général d’Arkéa Real Estate Investment Management ; Natalie Jannin, directrice juridique immobilier de L’Oréal ; Vanessa Lagrange, directrice juridique de GGL Groupe ; Patrick Larchevêque, directeur juridique immobilier de Covivio ; Céline Legros, directrice juridique de LBO ; Ulrich Lepoutre, directeur juridique immobilier de Nhood ; Didier Moutard, directeur juridique de Duval Groupe ; Véronique Pecourt, directrice juridique de CDC Habitat ; Alexa Sempiana, directrice juridique de Arkéa Real Estate, Nathalie Taraboletti, directrice juridique de Crédit Agricole Immobilier et enfin Frédéric Vern, secrétaire général de Gecina.

Juridim regroupe les directeurs et responsables juridiques des grandes entreprises du secteur de l’immobilier. Les femmes et les hommes membres de Juridim sont des spécialistes du droit et des acteurs incontournables dans leurs entreprises qui promeuvent le rôle du juriste au plus haut niveau de la hiérarchie des sociétés. Les membres de Juridim s’enrichissent mutuellement par la mise en commun et le partage de leurs expériences. Par l’effet des règles de cooptation et de sélection de ses membres, Juridim favorise la création d’un réseau actif entre ces derniers. L’association assure par ailleurs de nombreuses réunions d’information destinées aux membres.

Marine Calvo