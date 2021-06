Juri’Predis lance Juri’Detect

Juri'Predis, le moteur de recherche jurisprudentielle doté d’une intelligence artificielle et développé par la start-up du même nom, renforce sa solution d’aide à la décision en proposant une toute nouvelle fonctionnalité : Juri'Detect. Avec cette innovation, les avocats et les juristes gagnent davantage de temps dans l'analyse jurisprudentielle de leurs documents juridiques. Grâce à son interface intuitive et ergonomique, Juri'Detect leur permet d’identifier les références jurisprudentielles et de texte, de confirmer ou d’infirmer les sources des adversaires et de répliquer, d’assurer la solidité des écritures et de renforcer leur argumentaire et enfin, de conserver le tout dans un rapport détaillé.

Afin de respecter les standards technologiques de sécurité, notamment les exigences du RGPD et de la Cnil, les données de Juri’Detect sont chiffrées, protégées et hébergées en Union européenne. Pour son lancement, Juri'Detect est inclus dans l'abonnement Juri'Predis. Il est également possible de tester gratuitement l'outil pendant quinze jours.

Lancé en mars 2018, Juri'Predis propose ses solutions aux professionnels du droit et du chiffre : avocats, directions juridiques et juristes en entreprise, compliance officers, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires, huissiers de justice…. Cette start-up aixoise a développé un outil d’aide à la décision appelé Juri'Predis également, un moteur de recherche juridique qui utilise l’intelligence artificielle pour imiter l’indexation humaine de la jurisprudence. Quatre fonctionnalités permettent ainsi à ses clients d’optimiser leur recherche jurisprudentielle : après une première étape d’analyse qualitative des décisions de justice, la solution propose dans un second temps leur hiérarchisation et une première interprétation des données récoltées. Une fois identifié, le texte le plus pertinent peut être rattaché à un courant jurisprudentiel constant. Enfin, Juri’Predis permet de trouver et de compiler les données jurisprudentielles des cas similaires.

Marine Calvo