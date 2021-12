Julien Nicolas (SNCF) : un train d'avance sur le digital

Du siège de OUI.sncf à la Défense à celui du groupe ferroviaire à Saint-Denis, il n'y a qu'une dizaine de kilomètres. En les franchissant en mai 2021, Julien Nicolas est pourtant entré dans un nouveau monde. Ancien directeur général adjoint de l'agence de voyages, où il a notamment encadré le développement de l'application l’Assistant SNCF, il dirige désormais, en tant que directeur numérique groupe, la transformation digitale de l’un des premiers acteurs mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises. La mission est simple : « Réussir une nouvelle révolution industrielle, une nouvelle révolution de service : la révolution du digital ». Mais la diversité des activités de la SNCF – Mass Transit, qui désigne les transports en commun publics dans les zones urbaines et périurbaines dans tous leurs modes, de l’exploitation à la maintenance du réseau, en passant par les gares, l’immobilier, entre autres – oblige à une vision à 360° de l’entreprise, et à explorer toutes les voies d’innovation ouvertes ou à venir. C’est d’ailleurs à ce titre que Julien Nicolas a aussi pris la présidence de 574 Invest, le fonds d'investissement du groupe SNCF qui soutient les entrepreneurs les plus innovants.

Sa mission : « Réussir une nouvelle révolution industrielle, une nouvelle révolution de service : la révolution du digital »

Âgé de 45 ans, diplômé de l’École supérieure de commerce de Pau et de la Leeds University Business School, Julien Nicolas peut s’appuyer sur sa forte expérience métier pour appréhender l’ensemble des défis. Une fois fourbies ses premières armes chez TPS (Groupe TF1), il intègre en 2005 la filiale voyages-sncf.com, occupant différents postes pour la France et l’Europe dans le domaine de l’e-commerce, du digital et de la relation client, jusqu’à porter le projet de rebranding OUI.sncf, qui synthétise un foisonnement de technologies, à travers notamment le programme MaaS (Mobilité as a Service). « Le numérique doit être pleinement intégré dans nos modes de travail et d’organisation et je suis certain que Julien Nicolas saura mettre à profit toute son expertise et son savoir-faire pour porter cette ambition au service des clients voyageurs, des acteurs du ferroviaire, des chargeurs, des autorités organisatrices, et des collaborateurs », salue Christophe Fanichet, président-directeur général SNCF Voyageurs et directeur général adjoint Numérique.