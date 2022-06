Jules Veyrat : le goût du challenge

A priori rien ne prédestinait Jules Veyrat à tomber dans le milieu de l’assurance. Le jeune homme profite de ses années d’études pour vivre de palpitantes aventures: voyager dans des fermes autour du monde (Mongolie, Alaska, Ghana, Israël…), écrire un livre, faire plusieurs marathons et même un Ironman (3,8 km de nage, 180,2 km à vélo et 42,195 km de course à pied, ndlr), autant d’épisodes qu’il considère comme des "moyens d’explorer des mondes parallèles".

Une fois diplômé de HEC, il rejoint Philosophie Magazine, ne souhaitant pas évoluer dans le monde du "business classique". Jules Veyrat adore lire, surtout les œuvres de Marcel Proust, Stefan Zweig, Hermann Hesse, ou encore Friedrich Nietzsche et Clément Rosset. Il ne pouvait donc que s’épanouir dans cette première expérience professionnelle, au contact du monde des idées et des philosophes. Il lance une nouvelle ligne de business BtoB pour vendre des abonnements aux entreprises, une activité qui prend rapidement. Il se rend alors compte de son appétence pour le monde des affaires et quitte le magazine fin 2020. Mais dans quoi se lancer?

La force du collectif

Jules a toujours eu un sens exacerbé de la compétition et un fort goût de se fixer des défis. "Dès que je me lance dans quelque chose, j’ai envie de gagner!" confie-t-il. Mais ce en quoi il croit par-dessus tout est la force du collectif, le fait de vivre à plusieurs une aventure humaine incroyable et d’être tous stimulés par un même projet. Début 2021, le jeune homme cherche sa nouvelle aventure professionnelle et entrepreneuriale dans un secteur "au potentiel de croissance infini et rapide, où tout va très vite". Il pense alors à la cybersécurité, même s’il avoue ne pas bien connaître ce domaine à ce moment-là. Mais il sentait le besoin des entreprises françaises en matière d’assurance cyber et surtout le manque de solutions sur le marché français, les assureurs traditionnels ne s’y aventurant pas trop. Jules Veyrat trouve cette approche très intéressante et fonde avec Alexandre Andreini (CTO), Nicolas Sayer (CPO) et Philippe Mangematin (directeur des assurances) Stoïk, la première cyber-insurtech en Europe associant logiciel de sécurité et assurance pour protéger les PME des cyberattaques, en partenariat avec plusieurs assureurs parmi lesquels Acheel (retrouvez le portrait de son fondateur page 30 de notre dossier).

Nous voulons devenir d’ici à la fin de l’année 2023 “la” référence sur le marché français des PME

À noter que le nom de l’assurtech vient du courant philosophique appelé « le stoïcisme », toujours un clin d’œil à la passion première de Jules Veyrat. En janvier 2022, Stoïk annonce une première levée de fonds de 3,8 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier plan qui lui permettra de renforcer ses équipes techniques pour continuer de développer l’offre la plus aboutie de l’assurance cyber. Les ambitions du jeune homme pour Stoïk sont grandes: devenir le premier cyberassureur en Europe. "C’est bien le marché européen qui nous intéresse, c’est pour cela que nous devons aller très vite avant que des acteurs américains de la cyber-assurance mettent un pied sur notre continent", explique Jules Veyrat. "Nous voulons devenir d’ici à la fin de l’année 2023 “la” référence sur le marché français des PME et avoir une empreinte dans d’autres pays européens." Le prochain pays dans lequel aimerait se lancer Stoïk? L’Allemagne !

Margaux Savarit-Cornali