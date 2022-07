Jules Nyssen, nouveau président du Syndicat des énergies renouvelables

Réunis en Assemblée Générale mardi 5 juillet 2022, les 450 entreprises adhérentes du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ont élu, avec 75,86% des suffrages, Jules Nyssen, actuel délégué général de Régions de France, prochain Président de l’organisation professionnelle de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables. Il succéde ainsi à Jean-Louis Bal qui, au cours de ses mandats exercés depuis 2011, a dirigé et développé le Syndicat des énergies renouvelables au service de la transition énergétique et de ses acteurs industriels, en France comme à l’international. Élu pour trois ans, le prochain Président du SER sera entouré d’instances dirigeantes renouvelées. Il s’appuiera sur la dynamique de croissance et de représentativité du SER qui, avec 17 nouvelles adhésions entérinées lors de son Assemblée générale du 5 juillet, atteint un solde net de 104 adhérents supplémentaires depuis 2019 (année de sa dernière AG élective), soit une hausse de 29% du nombre de ses membres.

Défi immense

Administrateur Territorial Général, professeur agrégé des universités en économie, ex-Président exécutif des Ateliers Jean Nouvel, Jules Nyssen évolue depuis plus de 20 ans, à travers diverses fonctions, dans le monde de la décision publique et des collectivités locales, et assure depuis octobre 2018 la direction de Régions de France. Un parcours riche qui lui confère les clés pour relever les défis qui restent au-devant de la fillière : "C’est un grand honneur de me voir remettre le flambeau porté par Jean-Louis Bal, dont l’action, la passion et l’engagement ont fait du SER un centre d’expertise de haut niveau et le représentant à la légitimité incontestée de l’ensemble du secteur des énergies renouvelables. Malgré l’impressionnant développement qu’a connu ce dernier depuis dix ans, le défi de la transition énergétique reste immense, devant nous, et c’est avec une totale motivation que je m’y attellerai au côté des adhérents du SER, pour que notre pays mène sans attendre l’accélération indispensable à la tenue de ses engagements climatiques comme à sa souveraineté énergétique", assure Jules Nyssen. "L’heure est plus que jamais à l’action", confirme Jean-Louis Bal. "Il est absolument crucial que les pouvoirs publics engagent dans les semaines à venir des mesures d’urgence économique et d’accélération immédiate pour le développement des énergies renouvelables, afin de se donner les moyens d’assurer l’approvisionnement énergétique des Français dès l’hiver prochain".

AM