José Antonio Fernández Carbajal (Fomento Economico Mexicano), le brasseur d’affaires

Prophète en son pays. À l’image d’un Emmanuel Faber face aux diplômés d’HEC en 2016, le discours prônant l’optimisme et incitant à se tourner vers un avenir plus humain prononcé par José Antonio Fernández Carbajal à l’Université Technologique de Monterrey devant un parterre d’étudiants admiratifs, symbolisait le retour triomphant d’un enfant de la maison. Depuis son arrivée à la tête de FEMSA il y a 26 ans, cet ancien de la Tec (Monterrey) ne s’est jamais contenté de la position confortable occupée par l’entreprise familiale fondée en 1890 sur le marché mexicain. À coups de fusions stratégiques et d’acquisitions emblématiques, comme lors de l’intégration de la société brassicole Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma ou du rachat de 20 % des parts d’Heineken en 2010, FEMSA est entré dans une autre dimension.

José Antonio Fernández Carbajal a également fait de la diversification une force : qu’elle soit horizontale avec notamment l’extension de l’empire FEMSA dans le secteur de la pharmacie ou verticale où Fomento Economico Mexicano se distingue en étant le second plus gros embouteilleur de Coca-Cola. En un quart de siècle, ce fils d’entrepreneur s’est forgé une véritable réputation d’accélérateur de croissance au Mexique. En parallèle de cette carrière féconde, il a fait de l’éducation l’une de ses priorités puisqu’en plus de siéger dans les conseils d’administrations des plus grandes entreprises Mexicaine, le natif de Puebla siège aussi dans celui de l’Université Technologique de Monterrey où ses partenariats avec le MIT lui ont valu d’être au conseil de la prestigieuse université américaine.

Sandy Andrianabiby