Joffe & Associés nomme un nouveau counsel en droit commercial

Pour la rentrée 2022, Joffe & Associés a promu Alvyn Gobardhan counsel de son département commercial. L’avocat, inscrit au barreau de Paris depuis 2015, a rejoint le cabinet il y a trois ans. Ses clients, variés, sont des fournisseurs du secteur du luxe, des cosmétiques et de la grande distribution. Il les conseille dans le cadre de leur activité commerciale, et les défend dans le cadre de leurs litiges commerciaux. Sa pratique de la boxe française à haut niveau lui a également ouvert les portes du secteur du sport : Alvyn Gobardhan accompagne les organisateurs de compétitions sur les sujets liés à l’exploitation économique.

Romain Soiron et Thomas Lepeytre, associés du département, voient la promotion de Alvyn Gobardhan comme une récompense à son « talent, [son] excellence et [son] engagement, reconnus par ses clients autant que par ses pairs ». De quoi, pour les deux avocats, renforcer l’équipe droit commercial. Diplômé en droit privé et droit du sport, passé par l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Alvyn Gobardhan a exercé quatre ans chez De Gaulle Fleurance & Associés, avant de rejoindre Joffe & Associés. Il a, aussi, effectué plusieurs détachements au sein de directions juridiques de grands groupes.

Olivia Fuentes