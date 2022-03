Joffe & Associés enrichit son équipe IT – Digital – Data Privacy

Émilie de Vaucresson vient renforcer l’équipe IT – Digital – Data Privacy de Joffe & Associés en y apportant son savoir-faire en matière de protection des données personnelles, notamment au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi qu’en matière d’IP-IT. La nouvelle associée intervient sur l’ensemble des thématiques liées au numérique et accompagne les clients du cabinet dans le cadre de leur mise en conformité au RGPD. Pour Émilie de Vaucresson, rejoindre Joffe & Associés constitue "une formidable opportunité d’accélérer le développement de [ses] activités au sein d’une structure qui s’inscrit dans une démarche de croissance cohérente et qui est implantée au niveau international".

Avant de rejoindre Joffe & Associés, l’avocate a exercé au sein des cabinets Clifford Chance et Harlay Avocats (anciennement Kahn & Associés), ainsi que dans sa propre structure, EDV Avocats, spécialisée en droit des technologies et de la propriété intellectuelle, qu’elle a fondée en 2016. Avocate au barreau de Paris depuis 2005, elle est titulaire d’un mastère spécialisé en droit des affaires internationales et management de l’Essec, d’un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de l’informatique et de la communication de l’université d’Orléans, ainsi que d’une maîtrise de droit international privé de l’université Assas-Paris 2.

Anaëlle Demolin