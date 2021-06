Jobexit, création d'un simulateur d’indemnités

Lancé au mois de décembre dernier, Jobexit est un simulateur d’indemnités 100 % digital qui s’adresse aux salariés et aux entreprises dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail. En quelques minutes seulement, l’outil est en mesure de calculer toutes les indemnités de rupture (indemnités de licenciement, congés payés, préavis…), les allocations chômage du salarié et l’ensemble des coûts et des risques auxquels est exposée l’entreprise en cas de contentieux.

Jobexit répond aux questions de ses utilisateurs à l'aide de schémas et d'explications intelligibles pour appréhender au mieux une rupture du contrat de travail : le service calcule le coût total pour l'employeur et le montant réellement perçu par le salarié. Les montants estimés par Jobexit sont disponibles en "coût employeur" (montants bruts augmentés des cotisations sociales patronales), en brut tels que prévus par les lois et les conventions collectives, en net après déduction des cotisations sociales salariales si elles s'appliquent, et en net après déduction de l’impôt sur le revenu lorsqu'il est applicable. Jobexit a codé dans son système tous les textes et règles applicables en droit du travail : le Code du travail, les charges sociales, la fiscalité, l’assurance chômage ou encore les conventions collectives.

Avocat spécialiste en droit du travail, Jean Martinez exerce au sein du cabinet One depuis 2019. À Marseille. En décembre 2020, il cofonde Jobexit avec Éric de la Broise, data analyst de formation. À partir d’une campagne conduite par les deux fondateurs sur LinkedIn, la version gratuite de Jobexit, destinée aux salariés, a permis de réaliser 500 simulations en deux mois. Ce lancement a permis de tester le simulateur auprès de centaines d’utilisateurs, tout en développant parallèlement le simulateur employeur, avec un lancement en mars 2021.

Marine Calvo