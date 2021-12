Joanne Deval : la DSI copilote des métiers d’Air Liquide

Diplômée de l’École Polytechnique et titulaire d’un doctorat en microélectronique de l’University of California, Joanne Deval a mené l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Air Liquide. Concentrée d’abord sur des missions de recherche et développement, elle a gagné ses premiers galons de directrice générale en 2011, en prenant la tête des filiales tchèque et slovaque, avant d’obtenir le poste de Chief Information Officer (CIO) en 2013 de la division Industrial Business puis de l’ensemble du groupe, en 2019. Forte de cette expérience très opérationnelle, elle codirige désormais les 1 200 collaborateurs du département « Digital & IT », avec le Chief Data Officer, Bruno Aïdan. Une organisation originale, au plus près des métiers, afin de les préparer aux enjeux technologiques à venir, mais également les accompagner au quotidien, en adaptant la transformation digitale aux réalités opérationnelles. Joanne Deval aime ainsi à se comparer à un copilote du métier, toujours prête à analyser le terrain, donner les directions et assister les opérationnels en cas de problème, mais sans jamais prendre la place du pilote.

Joanne Deval compte désormais diriger ses efforts d’abord vers la cybersécurité face à une menace en augmentation constante

Une stratégie concrétisée aussi bien à l’extérieur, à travers des projets d’ampleur, comme la digitalisation à l’échelle mondiale de la chaîne d’approvisionnement des gaz liquides du groupe, qu’à l’intérieur, avec notamment différents centres d’opération et d’optimisation à distance des usines, qui ont permis au groupe de maintenir et d’accélérer ses approvisionnements d’oxygène médical dès le début de la crise. En première place du dernier classement CAC40 des Échos, Air Liquide a engagé dès 2014 sa transition vers le cloud. Ses solides bases bien ancrées, Joanne Deval compte désormais diriger ses efforts d’abord vers la cybersécurité face à une menace en augmentation constante, et poursuivre la simplification et l’harmonisation des applications du groupe.