Joachim Kreuzburg (Sartorius), le perfect timer

À Aubagne on ne recrute pas que des bérets verts. À quelques encablures de la caserne mythique, Sartorius Stedim Biotech, le fournisseur franco-allemand de l’industrie biopharmaceutique recrute aussi par légion. Au premier trimestre 2021, SSB a embauché 1 100 personnes et enregistré des recettes records, signe de la forme éclatante du secteur de la santé. La conjoncture économique rayonnante de ce secteur, dopé par la production et la distribution du vaccin, n’est pourtant pas la principale instigatrice du succès de la firme. Ce développement, la société le doit en grande partie à Joachim Kreuzburg qui a su trouver l’harmonie parfaite entre une croissance organique basée sur des produits de haute technologie (la culture cellulaire, la fermentation, la filtration, la purification et la gestion des fluides) souvent à usage unique et des acquisitions stratégiques au timing toujours propice.

Le passage de ce docteur en économie au sein de la direction financière de la filiale française de Sartorius, groupe qu’il dirige aujourd’hui, lui a certainement appris les arcanes de la préparation d’un deal réussi. Son dernier coup d’éclat ? L’acquisition du Slovène BIA Separations en 2020, une pépite qui fabrique des produits pour la purification et l’analyse de grandes biomolécules telles que les virus, les plasmides et l’ARNm, utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques. À l’image de cette acquisition ou du partenariat de Sartorius avec BCG Digital Ventures pour développer LabTwin, une startup qui permet d’avoir des laboratoires à commande vocale, Joachim Kreuzburg reste fidèle à ses principes : pour exceller dans un domaine, il faut avant tout se spécialiser, reconnaître ce qu’on ne sait pas et trouver de bons partenariats. Une grande preuve de lucidité qui ne s’oppose pourtant pas à l’hyper activisme de l’homme aux commandes de Sartaorius depuis 2007 et qui a récemment déclaré que le monde est entré dans l’ère la plus innovante de son histoire.

Sandy Andrianabiby