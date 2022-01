JLL promeut Marie-Laure Leclercq de Sousa à la tête de l’agence Bureaux EMEA

En complément de ses fonctions liées au marché transactionnel locatif en France sur toutes classes d’actifs et à l’accompagnement dédié aux entreprises (Tenant Representation), Marie-Laure Leclercq de Sousa se voit confier de nouvelles responsabilités internationales par le groupe. Elle aura pour mission d’étendre l’expérience de JLL en France, notamment sur la partie digitale, au sein des autres pays de la région EMEA. Elle sera en charge de renforcer les activités à travers cette région, d’identifier de nouvelles opportunités commerciales, d’accroître les parts de marché et d’harmoniser les pratiques au sein des différents pays afin que les clients bénéficient de connexions facilitées sur les marchés européens.

"Depuis son arrivée chez JLL, Marie-Laure n’a cessé de construire sa carrière et sa réputation dans le secteur de l’immobilier. Elle a consacré les sept dernières années à faire croître l’activité de LMA en France, gardant toujours un regard aiguisé sur les sujets digitaux et d’innovation. Elle a notamment joué un rôle majeur dans le déploiement de certaines solutions digitales, telles que Online Markets et NXT. Je me réjouis de la nomination de Marie-Laure, témoignage de l’expertise de nos leaders en France", affirme Charles Boudet, CEO de JLL en France.

Prime à la fidélité

Marie-Laure Leclercq de Sousa est membre du EMEA Leasing Board de JLL depuis 2018 et conserve son rôle au Comité de Direction de JLL en France, qu’elle a rejoint en 2014. Marie-Laure Leclercq de Sousa débute sa carrière chez JLL en 1999. Elle est promue successivement responsable de l’équipe Agence de Paris Rive Gauche et Ile-de-France Sud, responsable du développement des activités digitales de l’Agence, puis, en 2014, Directrice du département Agence France, fonction qu’elle assure encore aujourd’hui. Depuis 2020, elle est directrice France Leasing Markets Advisory - un département qui a réalisé, en 2021, plus de 3 000 transactions toutes classes d’actifs confondues et accompagné plus de 1 800 entreprises. Marie-Laure est également présidente de l’association professionnelle immobilière FNAIM Entreprise depuis trois ans et membre de la CNTGI (Commission Nationale de la Transaction et de la Gestion Immobilière).

