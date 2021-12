Jessica Ifker Delpirou : une nouvelle dose de digital pour la banque en ligne

Diplômée de HEC en 2000, Jessica Ifker Delpirou réunit des expériences professionnelles au sein de secteurs très variés – banque, télécoms, rencontres, ameublement – avec une vision du digital, clé des nouveaux modèles de services. Que ce soit chez Made.com, qu’elle définissait alors comme la "marque digitale du design", Meetic, où elle a renforcé la place du digital, dans sa dimension multidevice pour l’acquisition de nouveaux utilisateurs ou Bforbank, qu’elle dirige depuis le 1er juillet 2021. Un monde déjà bien connu de Jessica Ifker Delpirou, passée par ING Direct France, et Paypal, où elle a découvert "l’énergie et les ambitions de la Silicon Valley", en tant que directrice marketing France. Mais un environnement où elle est davantage attendue sur sa capacité à renforcer la démarche qualité pour satisfaire ses clients en ligne, sans pour autant viser d’importants objectifs de rentabilité ou de quantité. La banque en ligne a déjà démontré une certaine maturité et seules les sociétés les plus solides pourront résister aux bouleversements à venir et déployer, enfin, un modèle commercial viable.

"Une banque digitale ouverte à tous, sans aucune contrainte liée au temps ou à l’espace"

À grands enjeux, grands moyens : les caisses de Bforbank ont été renflouées de 125 millions d’euros en mars dernier par sa maison mère, le Crédit Agricole. De quoi laisser d’importantes marges de manœuvre à Jessica Ifker Delpirou, pour renforcer notamment le digital : mobilité accrue, opérations plus rapides, accès facilité aux services, mais aussi davantage d’interactions sociales autour des sujets plus traditionnels de la banque. En bref, une banque digitale ouverte à tous, sans aucune contrainte liée au temps ou à l’espace. Pour y parvenir, elle pourra s’appuyer sur ses compétences en stratégie marketing et business saluées par ses collaborateurs, qui encensent également ses qualités à évoluer dans un monde en B2B. Femme de convictions, Jessica Ifker Delpirou reconnaît aussi le rôle sociétal grandissant des entreprises et insiste sur l’importance de créer les conditions de la diversité au sein des équipes.