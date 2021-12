Jeep Compass 4XE Hybride rechargeable. Son objectif ? Nous surprendre

Le saviez-vous ? Plus de 40 % des véhicules Jeep vendus aujourd’hui sont des Compass. Un triomphe pour ce modèle qui n’a fait que s’amplifier depuis son lancement en Europe il y a bientôt cinq ans. Un succès qui ne semble pas près de ralentir. Disponible depuis quelques mois (et développé spécialement pour mieux s’adapter au marché européen), le nouveau Compass 4xe arbore un nouveau style et d’impressionnantes nouvelles technologies. Le tout pour une sécurité, une connectivité et un confort formidablement renforcés. Parmi les nouveautés notables, un premier bon point : les différentes motorisations proposées promettent toutes des émissions de CO2 et une consommation de carburant revues à la baisse. Y compris la version 4xe hybride rechargeable (disponible en 190 ou 240 ch). Et c’est justement celle-ci qu’on a voulu tester. Avant tout, précisons que la désignation 4xe n’est autre que la nouvelle appellation des 4x4 de la marque. Et que ce modèle hybride rechargeable est le plus recherché des aficionados : un Compass vendu sur quatre est un 4xe hybride rechargeable.

Un modèle pensé pour la ville

Parlons d’abord de son design. Le nouveau Compass 4xe se veut résolument urbain, et cela se voit d’entrée. Plus sophistiqué, plus moderne, sa face avant offre une apparence plus large et plus sportive. Il dispose notamment de nouveaux phares LED qui améliorent l’efficacité de son éclairage. Et qui apportent à la ligne générale une touche de finesse supplémentaire. Quant à la position verticale de la légendaire calandre Jeep, elle a été élevée et divisée en deux sections horizontales. L’intérieur, lui, a été entièrement repensé. Résolument high-tech, on aime la quantité de petits et grands détails qu’il propose. Les nombreuses possibilités de personnalisation, notamment. Quant au nouveau tableau de bord numérique Full HD de 10,25 pouces, il constitue un véritable atout. D’autant qu’il offre plus d’une vingtaine d’options de configuration dans cinq menus personnalisables différents. De plus, équipé du système Uconnect dernière génération, le véhicule offre une expérience intuitive et une réactivité cinq fois supérieure à la version précédente. C’est dire.

Une technologie inédite et optimale

Réactif, souple et énergique, ce SUV a décidément tout pour nous plaire. En termes de sécurité et d’aide à la conduite, il en arrive même à nous impressionner. Les systèmes, désormais disponibles de série sur toute la gamme, proposent une technologie innovante améliorant nettement les interactions entre le conducteur, le véhicule et la route. Non seulement son champ de vision est élargi, mais il dispose aussi, entre autres, d’une fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation, d’une assistance intelligente à la vitesse, d’une alerte de somnolence, ou encore d’un freinage d’urgence automatique avec reconnaissance des piétons et cyclistes. Et ce n’est pas tout puisque ce Compass s’est aussi enrichi (pour la première fois en Europe) de l’Highway Assist: un système d’assistance pour la conduite autonome de niveau 2. Vous l’aurez compris, on a littéralement craqué pour cette Jeep urbaine au confort sans pareil.

Laurent Fialaix

Fiche technique de la Jeep Compass 4xe hybride rechargeable

- Motorisation : 1.3 PHEV T4 240 ch AT6 4xe hybride rechargeable (essence + EL)

- Motorisation électrique : 45 (60) kWh

- Puissance maximale - kW (ch) - tr/minute): 132,4 (180) à 5 750

- Cylindrée : 1 332 cm3

- Couple maximal (tr/min): 270 à 1 850 Nm/ 250 Nm (EL)

- Boîte de vitesses : automatique à 6 rapports Autonomie en mode électrique WLTP : 49 - 46 km

- Consommation WLTP en cycle mixte (en l/100 km: 2,1 -1,8

- Émissions CO2 WLTP en cycle mixte : 48-44 gr/km Accélération (0-100 km/h): 7,3 secondes Vitesse maxi : 200 km/h Prix : à partir de 43 600 € TTC (pour la version Longitude)