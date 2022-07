Avec la volonté de renforcer ses départements consacrés au droit pénal des affaires et au droit économique, au corporate/M&A/private equity et au contentieux, à l’arbitrage et à la médiation, Jeantet promeut trois de ses collaborateurs : Pierre Linais, Clarisse Moreno et Victoria Régis. Ils portent à 18 le nombre de counsels exerçant pour la structure.

Pierre Linais représente des clients français et étrangers dans des dossiers précontentieux ou contentieux dans les secteurs bancaire, de l’assurance, des transports, de la construction et de l’énergie. C’est un expert du contentieux commercial, des litiges corporate et financiers ainsi que des procédures d’exécution. Sa pratique s’étend aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’à l’Afrique francophone puisqu’il a travaillé dans de nombreux dossiers devant des juridictions civiles, commerciales et sociales. Avocat depuis 2013, Pierre Linais est titulaire d’un L.L.M comparative and international dispute resolution de l’université Queen Mary de Londres. Il rejoint par la suite le cabinet Stephenson Harwood et y exerce jusqu’en 2021, date à laquelle il quitte la structure pour intégrer Jeantet.

Avocate aux barreaux de Paris et de New York, Clarisse Moreno a développé un savoir-faire en droit pénal des affaires et en droit économique. Elle conseille et assiste des sociétés et des dirigeants devant les juridictions civiles, commerciales et pénales, ainsi que dans le cadre d’enquêtes pénales ou administratives. C’est une experte du droit pénal et plus précisément des infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de corruption, de trafic d’influence et de prise illégale d’intérêts. Depuis l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2, elle s’est spécialisée en matière de conformité et d’enquêtes internes. Clarisse Moreno a commencé sa carrière chez Kynes Markman & Felman aux États-Unis avant de rejoindre Jeantet en 2013. Elle a obtenu un master en droit pénal fondamental et un autre en droit du commerce international de l’université de Montpellier avant de passer un LL.M à l’université de Floride aux États-Unis.

Enfin, Victoria Régis intervient auprès d’entreprises françaises et internationales cotées et non cotées, de fonds d’investissement et d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de private equity. Membre du barreau de Paris depuis 2014, l’avocate a exercé au sein du département M&A/private equity des bureaux parisiens de Bird & Bird et de Morgan, Lewis & Bockius avant de poursuivre chez Jeantet en 2021. Victoria Régis est diplômée en droit des affaires et fiscalité ainsi qu’en droit des affaires, fiscalité et comptabilité de l’université Aix-Marseille.

Anaëlle Demolin