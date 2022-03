Jean-Yves Gomez (Isorg) : une (future) licorne les pieds sur terre

Expert reconnu de l'industrie électronique de pointe, notamment des semiconducteurs, Jean-Yves Gomez a occupé différents postes au sein de STMicroelectronics, jusqu’à devenir vice-président en charge de la division Imaging. Recruté en 2007 par Vi Technology en tant que directeur général, il mène alors le développement international de la société, spécialisée dans la fabrication d'équipements pour l'industrie électronique.

Avant d’être attrapé à son tour par la fibre entrepreneuriale et de fonder, avec une équipe de cadres et d’experts techniques du secteur, Isorg. Une start-up innovante de capteurs imprimés, qui fournissait lors de ses premières années essentiellement des clients de pointe comme Airbus ou Wurtz, mais sur de petits volumes. Avant de s’imposer parmi les pépites de la French Tech, grâce à ses premiers contrats majeurs signés à partir de 2018, avec un constructeur chinois de smartphones (150 millions de dollars) et un constructeur américain de technologies portables “wearables” (100 millions de dollars). De quoi convaincre alors ses investisseurs d’engager les fonds nécessaires pour l’industrialisation de ses capteurs, à travers la construction d’une usine à Limoges.

Isorg poursuit sa croissance dans le secteur de la biométrie, avec le soutien d’investisseurs prestigieux, dont les Japonais Sumitomo Chemicals et Mitsubishi.

Désormais appelée à rejoindre le rang des licornes françaises, Isorg poursuit aujourd’hui sa croissance dans le secteur de la biométrie, avec le soutien d’investisseurs prestigieux, dont les Japonais Sumitomo Chemicals et Mitsubishi. Pas de quoi pour autant faire perdre la tête à Jean-Yves Gomez, qui garde les deux pieds sur terre, entre Lyon, Grenoble et Limoges plus précisément. Bon vivant, excellent communicant et fan de rugby, il est aussi très engagé dans le soutien des projets de jeunes ingénieurs, à travers le Prix de l'Innovation Isorg en collaboration avec l’école Grenoble INP-Pagora. Et toujours de bon conseil : "Ne travaillez pas en équipe, travaillez en communauté ! Toutes compétences confondues, sans hiérarchie, sans organisation rigide, sans attribution expresse, parlez et échangez beaucoup…", aime-t-il rappeler aux étudiants.