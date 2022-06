Jean-Roch Houllier (Safran), créateur de passerelles

Entomologiste, spécialiste de la préhistoire, auteur prolifique, enseignant et directeur de thèse professionnelle dans de grandes écoles (Skema, HEC, université de Nanterre, etc.) : nombreuses sont les activités qui occupent l’actuel head of learning & digital de Safran.

Le goût de la transmission

Ses différents postes à responsabilité ne lui ont donc jamais fait quitter ses casquettes de chercheur et d’enseignant. S’il prend un grand plaisir à dipenser des cours au sein du département préhistoire du Museum national d’histoire naturelle, il apprécie tout autant de dispenser son savoir en intervenant dans les écoles primaires : "Je prends d’ailleurs un grand plaisir à être challengé par les questions naïves des enfants qui se révèlent souvent très pertinentes."

Une formation plus hybride et fondée sur la diversité

La formation, Jean-Roch Houllier l’espère plurielle avant tout : "En diversifiant les modalités d’apprentissage, la formation de demain saura davantage s’adapter aux modes de pensée de chacun qu’il faut absolument préserver. Les talents hybrides gagneront dans les entreprises." Il en est convaincu : ne pas oser créer des passerelles entre les savoirs représente un réel danger : "Souvent, les innovations sont la jonction entre différentes disciplines. L’hybridation des savoirs participe grandement à l’innovation." En témoignent les nombreux dépôts de brevets à son actif.

"L’hybridation des savoirs participe grandement à l’innovation"

Avec Michel Serres comme référence, il rappelle que la science est libre, volubile et qu’elle progresse grâce à des cerveaux dont la plasticité est réelle et peuvent tisser des liens entre différentes disciplines. D’ailleurs, le philosophe déclarait que "l’homme qui invente ne doit pas appartenir à son époque". Jean-Roch Houllier a bien compris ce qu’est un "cerveau libre", pouvant passer d’un champ de connaissances à un autre. Les sciences de la préhistoire et de l’entomologie qui le fascinent depuis tant d’années lui sont précieuses dans sa quête d’innovation. Elles lui permettent de reconnaître l’exceptionnel – la forme fractale des choux romanesco le fascinent –, là où d’autres ne voient rien.

Le parti pris du numérique

L’ingénieur de formation a vite perçu dans l’arrivée du digital un enjeu de taille. Il ne cesse d’ailleurs d’être à l’affût des innovations qui accélèrent les transformations. Ses années en conduite du changement ont aiguisé son esprit en la matière. Il en est vite convaincu : le numérique permet un apprentissage plus performant et collectif. "La synchronicité développée au sein des dernières avancées numériques, classes virtuelles ou social learning, offre l’opportunité de conjuguer parfaitement la chaleur du présentiel et la mobilité du virtuel."

Il porte une attention particulière à ceux qu’il nomme "les architectes de voyages d’apprentissage" qui construisent les nouveaux parcours de formation et modules de savoir à la recherche du sur-mesure et du participatif, générateurs de sens et impactant celles et ceux qui y participent.Au sein de l’Université de Safran, il a, en ce sens, mis en place avec un partenaire technologique, la société Jet Fighter, un dispositif de formation par l’intermédiaire de la réalité virtuelle. En simulant les conditions d’un vol à bord d’un avion de chasse, cela permet de gérer la gestion du collectif et du stress.

Jean-Roch Houllier cultive l’étonnement. Son enseignement à la jonction de différentes sciences mérite que l’on s’y penche. Les découvertes se trouvent souvent là où on ne s’y attend pas, à la lisière des savoirs.

Elsa Guérin