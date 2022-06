Jean-Philippe Gille, nouveau président de l’AFJE

Sa nomination avait été annoncée lors de la 52e assemblée générale de l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise). Jean-Philippe Gille a pris, le 17 mai, ses fonctions de président de la structure. Il succède à Marc Mossé qui rejoint de son côté le cabinet d’avocats August Debouzy. Ses ambitions ? Travailler à la structuration et à la modernisation de l’association pour faire rayonner la profession de juriste d’entreprise en France comme à l’échelle mondiale. Une manière pour lui de répondre à l’internationalisation croissante des entreprises et de leurs enjeux. Il prévoit également de fortifier le service public de la justice, de renforcer l’influence du droit sur l’économie et la diplomatie, de permettre la reconnaissance d’une responsabilité dans la lutte climatique et la réduction des inégalités, et d’assurer une participation active à la régulation de la tech. Quatre défis majeurs qui seront au cœur de son mandat.

Membre actif de l’AFJE depuis 1997, et membre du conseil d’administration depuis 2007, Jean-Philippe Gille compte parmi "les administrateurs en exercice les plus expérimentés", indique l’association. Il a participé aux travaux et aux réflexions sur la question de la confidentialité depuis le rapport Guillaume et a secondé Marc Mossé lors des discussions sur le projet de la Chancellerie sur l’avocat en entreprise en 2021. Il possède une connaissance rare du monde de l’entreprise, de ses enjeux et de ses rapports avec la règle de droit et le monde juridique qu’il doit à sa carrière de juriste au sein de grandes entreprises en France et à l’étranger. Jean-Philippe Gille a fait une première année de classe préparatoire littéraire (hypokhâgne) avant d’obtenir le diplôme de l’Institut de droit des affaires ainsi que d’une maîtrise en droit des affaires et fiscalité de l’université Panthéon-Assas. Il est également titulaire d’un DESS en droit des affaires de l’université Paris Cité et d’un MBA de Celsa Sorbonne.

Anaëlle Demolin