Jean-Noël Michel : de la data sur toute la ligne

À la tête d’une équipe de 1 000 collaborateurs, JeanNoël Michel dirige les systèmes d’information de la société Orange Business Services, elle-même dédiée à la transformation digitale. Pour faire la différence, il peut compter sur son expérience métier chez Orange, où il a consacré six ans au service des entreprises, d’abord en tant que vice-président recherche et développement, puis VP produits & services Orange Labs. C’est donc sans surprise que l’on retrouve ce polytechnicien, diplômé de Télécom Paris, dans des débats sur la digitalisation des fonctions RH, finances, CRM mais aussi sur des sujets plus techniques, avec une grande appétence pour les technologies cloud, telles que le PaaS, CaaS, la chaîne CI/CD, etc., inscrites au cœur d’une stratégie que Jean-Noël Michel résume en deux points : "Aller vite et conserver la qualité de service". Salué pour ses qualités de gestionnaire de programmes et de produits, Jean-Noël Michel a engagé, depuis son arrivée à la tête de la DSI, en mars 2017, une profonde transformation du département. Celle-ci s’appuie d’abord sur les équipes, dont les compétences logicielles sont montées en puissance. Leur organisation a également été revue autour de l’agilité et du DevOps afin de faire converger développement et exploitation. Le tout en étroite collaboration avec les équipes cloud d’Orange Business Services.

"Nos délais de mise en production ont été réduits de quatre mois à une semaine, voire parfois moins"

Un temps d’avance pour ce DSI, marqué par des résultats probants : "Nos délais de mise en production ont été réduits de quatre mois à une semaine, voire parfois moins. Et ces mises à jour se réalisent désormais en quelques minutes, contre parfois plusieurs heures précédemment." Et par une confiance renouvelée des clients dans le groupe : 75 % des personnes interrogées estiment qu’Orange Business Services peut leur apporter des solutions numériques pour répondre aux défis de leur entreprise dans un contexte de crise, et les accompagner en particulier dans la transformation de leur propre DSI.