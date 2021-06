Jean-Guillaume de Tocqueville et son équipe rejoignent Jones Day

Le cabinet d’avocats international Jones Day gonfle ses rangs avec l’arrivée d’un groupe de cinq avocats en provenance de chez Gide Loyrette Nouel et renforce ainsi son offre en réglementation et contentieux des institutions financières. Jean-Guillaume de Tocqueville et son équipe se concentreront plus particulièrement sur les problématiques de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, d’exigences prudentielles et de blockchain, pour des institutions financières et les acteurs français ou internationaux de la fintech. Ensemble, ils travailleront avec l’associé Philippe Goutay au sein du département marchés financiers du bureau de Paris qui compte 30 avocats désormais, dont 10 associés.

Membre des barreaux de Paris et de New York, Jean-Guillaume de Tocqueville est un spécialiste de la réglementation, de la conformité et des litiges en matière bancaire, d’investissement et de marchés financiers. Il conseille également sa clientèle lors de contentieux disciplinaires, d'abus de marché et de sanctions internationales. En tant qu’associé, il assistera des établissements bancaires et financiers, français et étrangers, en collaboration avec 41 autres bureaux de Jones Day. Avant de rejoindre la firme, il exerçait depuis vingt-huit ans pour Gide Loyrette Nouel où il était à la tête du département services financiers. Diplômé de Sciences Po Paris, il est titulaire d’un master 2 de droit des affaires de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un LL.M de la Georgetown University. Fondateur de la fondation Tocqueville, il est aussi membre du conseil d'administration d’United Way L'Alliance.

En qualité de counsel, Matthieu Ollivry interviendra principalement dans le cadre de litiges bancaires et financiers. Il a travaillé chez White & Case et August Debouzy avant de rejoindre Gide en 2011 où il exerçait jusqu’alors. Diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’un master 2 en arbitrage et contentieux ainsi que d’un master 2 en droit des affaires de l’université Panthéon-Assas, il est inscrit au barreau parisien depuis 2006. Catherine Feunteun a développé un savoir-faire spécifique en matière prudentielle et en réglementation ESG (environmental, social and governance). Désormais collaboratrice chez Jones Day, elle exerçait auparavant chez Gide depuis 2018. Docteur en droit à l’université Panthéon-Assas, l’avocate est également titulaire d’un master 2 en droit bancaire et financier de l’université Panthéon-Sorbonne et a été chercheur invité au sein de la New York Law School en 2013. Experte en matière de nouvelles technologies appliquées au secteur bancaire et financier, Diane Richebourg intervient notamment pour les problématiques liées aux services de paiements, à la fintech, à la blockchain ainsi qu’aux actifs et aux monnaies numériques. Avant de rejoindre son nouveau cabinet en tant que collaboratrice, elle a exercé chez Gide pendant trois ans. Titulaire d’un LLM en droit et management international de HEC Paris, d’un master 2 en droit processuel de l’université Panthéon-Sorbonne et diplômée de l’École nationale de la magistrature, elle a également été enseignante à l’université de Caen et au sein de la Skema Business School. Charles Smith conseille quant à lui les institutions financières sur les questions réglementaires et les litiges judiciaires ou disciplinaires. En tant que collaborateur chez Jones Day, il interviendra notamment dans le cadre de sanctions internationales et de la lutte contre le blanchiment d'argent. Diplômé de l’Essec en droit des affaires internationales et management et titulaire d’un master 2 en droit bancaire et financier de l’université Toulouse Capitole, il a commencé sa carrière d’avocat chez Gide en 2019.

Léna Fernandes