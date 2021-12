Jean-Baptiste Santelli, l'esprit ouvert et les pieds sur Terre

Associé chez De Gaulle Fleurance & Associés et dirigeant de la filiale du cabinet à Abu Dhabi, Jean-Baptiste Santelli a su trouver sa place dans l’univers des affaires internationales grâce au droit. Ancré dans le réel, l’avocat a voulu, après son cursus en droit international, mieux comprendre la réalité du monde de l’entreprise grâce à une formation à HEC puis à une première expérience professionnelle en tant que juriste chez L’Oréal.

Désormais spécialiste du droit bancaire et financier, il pratique cette matière d’abord en tant qu’avocat pour Allen & Overy. Séduit par les dossiers internationaux que traite le cabinet et sa mise en avant du multiculturalisme, il voit également dans ce poste l'occasion d’aller travailler à l’étranger, entre le Luxembourg et Londres. Il vit alors la crise des subprimes de l’intérieur : impliqué dans des projets de restructuring durant cette période, il doit "négocier, trouver des idées et des solutions concrètes, se souvient-il. J’ai beaucoup appris à cette époque." Au fur et à mesure des années, il cherche cependant à étendre son champ d’action à d’autres matières. C’est entre autres pour cette raison qu’il rejoint De Gaulle Fleurance & Associés en 2012, une enseigne indépendante où les départements ne sont pas cloisonnés.

Apporteur d’idées et entrepreneur

Jean-Baptiste Santelli commence ainsi très tôt à développer sa clientèle d’institutionnels, de banques, d’hommes et de femmes d’affaires, français ou étrangers. L’avocat a d’ailleurs fait plusieurs belles rencontres parmi ses clients : "Ils m’ont ouvert à beaucoup de nouveaux sujets au fil des années : je m’enrichis intellectuellement tous les jours un peu plus à leurs côtés."

Chez De Gaulle Fleurance & Associés, il a pour idée d’accompagner les relations d’affaires entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe. Passionné par le continent africain, son histoire et sa culture, il affectionne aussi particulièrement le monde arabe, qu’il a largement exploré. Cela l’a en partie amené à participer au développement de la pratique Emea du cabinet et à proposer la création d’une filiale à Abu Dhabi, qu’il imagine comme une plateforme de développement des investissements panafricains et européens vers le Moyen-Orient et la région du Golf. C’est une chance de prendre part à de telles décisions managériales à son jeune âge. Ses ambitions se sont concrétisées puisqu’il est aujourd’hui à la tête de De Gaulle Fleurance Emea à Abu Dhabi. "J’apprécie notre société d’avocats car elle offre une place toute particulière aux idées et à l’entrepreneuriat, affirme Jean-Baptiste Santelli. Rien n’est impossible tant qu’on met en place un projet réfléchi et concret."

"Ce qui me passionne c’est l’ouverture sur le monde"

Avec cette nouvelle casquette, il coordonne des dossiers de conseil et d’investissement, tout en participant à l’élaboration de stratégies, main dans la main avec ses confrères. Concernant son activité propre, il affectionne tout particulièrement les sujets de financement et de corporate qui sortent de l’ordinaire et qui le confrontent à de nouveaux défis. "Ce que j’apprécie le plus c’est lorsqu’un client me confie son dossier le plus difficile, qui peut même paraître perdu d’avance, me poussant à devoir trouver des solutions innovantes. La gestion d’environnements multiculturels constitue un élément d’intérêt supplémentaire qui est devenu une réelle spécialité au fil des années." Il reste cependant assez discret sur son travail et aime les affaires qui le sont également, parce que ce sont des affaires sensibles ou parce qu’elles impliquent une part importante de stratégie. Il intervient ainsi sur des sujets de structuration et dans le cadre de relations avec des investisseurs, dans des situations complexes faisant jouer des problématiques étatiques. Ici, "la valeur ajoutée va au-delà de la simple production de contrats et d’avis juridiques".

Au-delà du cadre professionnel, Jean-Baptiste Santelli a un vrai goût pour les voyages : l’Afrique est pour lui une source de réflexion et d’inspiration qui lui apporte beaucoup d’énergie. Il aime également la musique électronique, le jazz et suit de près le développement de la nouvelle scène nigériane. Il résume simplement : "Ce qui me passionne c’est l’ouverture sur le monde."

Léna Fernandes