Jean-Baptiste Boutillier (GTT) : assure la relève à la R&D

Formé à l’École Polytechnique et l’Ensta, Jean-Baptiste Boutillier a commencé sa carrière chez le leader mondial en transport maritime de conteneurs CMA CGM. D’ingénieur et architecte naval à directeur du pôle en passant par l’encadrement d’équipes et la gestion de projets complexes, il passe, en tout, neuf ans dans la société avant d’évoluer auprès d’une de ses filiales, CMA SHIPS. Là, il occupe différents postes de direction au sein desquels il aiguise sa maîtrise des technologies de l’information et de la recherche et développement. En 2012, Jean-Baptiste Boutillier complète son cursus d’un Executive MBA à la Kedge Business School. Puis, en juin 2013, le " Jules Verne ", deuxième plus gros porte-conteneurs au monde à l’époque, est inauguré : son concepteur n’est autre que Jean-Baptiste Boutillier. Toutes les compétences accumulées se révèlent être un socle idéal pour une intégration chez le transporteur maritime de gaz, GTT. Après dix-sept ans d’expérience dans le secteur de la construction navale et du transport en mer, Jean-Baptiste Boutillier rejoint l’entreprise en janvier 2021. Il prend ainsi la suite de Jean-Marc Quenez, à la tête du pôle pendant onze ans, qui aura contribué à inscrire l’innovation dans les gènes du groupe.

Le nouveau représentant de l’esprit novateur de la société dirige désormais une centaine d’ingénieurs, soit un quart de l’effectif salarié de GTT. Les nouvelles technologies développées par ces chercheurs permettent d’assurer la croissance de l’entreprise sur un marché prometteur, celui du transport de l’hydrogène. Grâce au budget alloué à la recherche, l’entreprise peut se hisser au top 50 des déposants de brevets en France dès 2019. En 2020, le pôle, alors dirigé par Jean-Marc Quenez, son prédécesseur, se qualifiait à nouveau en pointant à la trentième place du classement. Ses 58 demandes de brevets lui ont même fait gagner un rang par rapport à l’année précédente. L’arrivée de Jean-Baptiste Boutillier à la R&D du groupe représente un nouveau défi. Fort de ses expériences passées, le directeur de l’innovation se donne ainsi pour mission de poursuivre l’élan de prospérité du groupe en matière de recherche. Il a déjà toutes les clés en main pour y arriver.