Jasper Avocats nomme un nouvel associé

Jasper Avocats poursuit son développement en droit de la santé en nommant Jean-François Laigneau associé. L’avocat exerce depuis le début de sa carrière au sein de l'équipe santé/sciences de la vie du cabinet, co-animée par Olivier Saumon et Céline Roquelle-Meyer, qui réunit 8 avocats se consacrant entièrement à la matière. Il avait été nommé of counsel en 2018.

Jean-François Laigneau a acquis de solides compétences, aussi bien en tant que conseil que dans le cadre de contentieux, en matière de droit des produits de santé, de recherche, de réglementation sanitaire, de responsabilité médicale et de responsabilité du fait des produits défectueux. Il dispose par ailleurs d’une connaissance aiguisée des procédures civiles et pénales complexes dans le domaine de la santé. Enfin, il enrichit les domaines d'activité du département par sa pratique des opérations de cessions ou d'acquisitions, aussi bien dans les secteurs des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, que dans ceux des cliniques et des Ehpad.

Jasper Avocats axe sa pratique sur les domaines médical, pharmaceutique et médico-social et accompagne des start-up, des sociétés ou des institutionnels. Le cabinet a récemment accueilli le bâtonnier Frédéric Sicard, Marie-Alice Jourde, Béatrice Brugués-Reix et leurs équipes, et comprend désormais 19 avocats, offrant ainsi une large palette de compétences en corporate, droit social, IP, IT et data.



Marine Calvo