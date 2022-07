Jaguar F-Type, sportive et hyper puissante

Du modèle 4-Cylindres propulsion 300 chevaux à la version V8 R 575 chevaux, la Jaguar F-Type n’est pas seulement une excellente sportive qui conviendra à toutes les exigences et à tous les usages. Elle est avant tout un mythe à elle seule. Pour preuve, plus de 180 récompenses lui ont été attribuées dans le monde jusqu’ici, à commencer par le prestigieux "World Car Design of the Year". Parmi les différentes déclinaisons proposées, nous avons opté pour l’un des modèles issus de la récente et superbe Black Edition : la F-Type P450. Un coupé aussi élégant et somptueux que dynamique et efficace et, particulièrement impressionnant. Par sa ligne, tout d’abord : une silhouette musclée, soulignée par des jantes de 20 pouces. Puis, par son design intérieur offrant un habitacle luxueux comprenant des sièges Performance à mémoire de position, réglables selon douze directions, et revêtus d’un magnifique cuir Windsor. Outre le confort, c’est simple : on aime tout. Y compris les plus petits détails. Comme le monogramme utilisé sur les sièges et sur les contre-portes, qu’il soit présent sous forme de broderie ou embossé dans le revêtement de suédine du tableau de bord. Le raffinement à l’état pur.

Puissance et gloire

Avec ses 450 chevaux sous le capot, difficile de ne pas saluer également ses performances, servies par un moteur puissant couplé à la transmission Quickshift huit rapports qui offre au conducteur un contrôle manuel total. Équipé en série du dispositif Adaptive Dynamics, ce très beau modèle fait appel à un amortissement variable en continu, électroniquement contrôlé, optimisant confort et contrôle à haute vitesse. Quant à la fonction Configurable Dynamics, elle permet d’ajuster la raideur des suspensions et d’agir avec équilibre, tant sur la direction que sur la vitesse de réponse de l’accélérateur et des passages de vitesses. À noter aussi qu’en plus du coloris Firenze Red du modèle que nous avons testé ce mois-ci, dix autres couleurs de base sont proposées parmi quinze teintes exclusives signées Jaguar. Avec la promesse d’acquérir un véhicule qui nous sera probablement unique.

Auparavant directrice de l’ingénierie patrimoniale chez Merrill Lynch avant de fonder le multi family office Aramis Finance, Aude Plus-Valard a accepté de tester pour nous cette Jaguar F-Type. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elle a été conquise.

Entretien avec Aude Plus-Valard

Décideurs. Quelles sont vos premières impressions à chaud?

Aude Plus-Valard. Un véritable bijou! Et une maniabilité hors pair. Sans parler des cylindrées, époustouflantes. J’ai beaucoup aimé son extrême souplesse à la conduite. Pas de doute, cette Jaguar donne – ou redonne – goût à piloter!

Quelle destination vous inspire-t-elle?

Sans hésiter le lac de Côme. Une destination intimiste dont l’accès se mérite. Pour s’y rendre, vous devrez emprunter des petites routes sinueuses, traverser les Alpes. Or, cette Jaguar F-Type est vraiment la voiture idoine: sa puissance s’associe à merveille au plaisir de serpenter sur ces routes tranquilles.

Une musique à écouter sur la route?

De nuit, en route vers le lac de Côme qui s’éveille peu à peu sous la brume, je dirais une Nocturne de Beethoven.

Quels magazines ou livres sur la plage arrière ?

Comme toute "fille qui se respecte", il y a toujours un numéro de Elle qui traîne dans mes bagages, évidemment. Plus sérieusement, Le Lion de Joseph Kessel. Un roman qui invite au voyage. Au travers de ses souvenirs d’enfance qui appellent à l’évasion, on quitte le monde réel pour rejoindre une vie sauvage dans des contrées lointaines.

Que déposez-vous dans le coffre avant de partir ?

Un sac Bolide, histoire d’emporter ce qu’il faut pour la journée. Et une veste en lin aussi…

Un déjeuner d’affaires, à quel voiturier confiez-vous les clés ?

Pas très loin des locaux d’Aramis Finance, je donnerais rendez-vous chez Taillevent, rue Lamennais dans le VIIIe arrondissement. Parce que c’est une adresse centrale. Mais surtout, parce que les lieux permettent de vivre un déjeuner dans un cadre intime et très posé. Et, qui plus est, en se régalant de plats d’exception.

Et une pause sur le pouce ?

Une salade ou une pâtisserie chez Carette, place du Trocadéro. Une institution parisienne, dans un quartier là encore très central. Le mot de la fin? "On the road again", évidemment !

Fiche technique : Jaguar F-Type

- Motorisation : Essence, propulsion ou Transmission 4 roues motrices

- Cylindrée : 5,0 l V8 Supercharged

- Puissance maxi : 450 c / 6 000 tr/min

- Couple Maxi Nm-tr/min : 580 Nm-2 500 tr/mn

- Boîte de vitesses : Automatique à 8 rapports

- Accélération (0-100 km/h): 4,6 sec

- Vitesse maxi : 285 km/h

- Consommation en cycle mixte (WLTP): 9,4 à 9,7 l/100 km

- Prix du modèle testé : 116 310 euros TTC (à partir de 111 070 € TTC).

Laurent Fialaix

Un grand merci au Parc Presse de Jaguar France