Jacob Avocats nomme une nouvelle responsable pour son pôle IP

Après avoir exercé deux ans chez Jacob Avocats, Maria Berrada vient d’être élevée au rang de responsable au sein du pôle IP du cabinet. Qu’il s’agisse de propriété industrielle et commerciale ou de propriété littéraire et artistique, l’avocate a une connaissance complète de la propriété intellectuelle. Elle intervient également dans des domaines innovants et encore peu développés comme le gaming et l’e-sport. Son objectif ? Accompagner sa clientèle dans la sécurisation et la valorisation de ses marques, de ses noms de domaine, de ses dessins et modèles industriels, mais aussi dans la création de jeux vidéo et en matière cinématographique ou musicale.

Maria Berrada a rejoint Jacob Avocats à la fin de ses études d’avocat. C’est à travers ses stages chez Orange, Fieldfisher ou encore Ubisoft, que l’avocate a pu développer ses compétences. Titulaire du Capa depuis 2020, elle est également diplômée d’un master droit de la propriété intellectuelle et des industries innovantes à l’université de Bordeaux.

Anaëlle Demolin