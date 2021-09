Jack Dorsey (Square), entrepreneur précoce

Né le 19 septembre 1976 dans le Missouri d’un père ouvrier et d’une mère au foyer, Jack Dorsey conceptualise dès ses 15 ans ses premiers logiciels open source, logiciels encore exploités aujourd’hui par certaines compagnies de taxis américaines. Après des études scientifiques dans son État natal, il intègre l’université de New York où débute l’aventure Twitter. En 2000, il crée sa première entreprise de répartition de services sur internet qui fera germer chez lui, quelques mois plus tard, l’idée d’une plateforme de messagerie instantanée sur le Web. Le 21 mars 2006, il diffuse le premier tweet de l’histoire du réseau social Twitter, dénommé, à l’époque, Twitlog : "just setting up my Twttr", littéralement, "en train de configurer mon Twttr". Aujourd’hui, le réseau social Twitter compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs chaque jour, un chiffre d’affaires de 1,19 milliard de dollars et un bénéfice de plus de 65 millions de dollars.

Mais Jack Dorsey n’a pas mis tous ses œufs dans le même panier. En 2009, il cofonde Square, une entreprise spécialisée dans les paiements mobiles et électroniques. Introduite en Bourse en 2015, la société ne cesse de grandir. Cette année, elle annonçait l’acquisition d’Afterpay, une firme australienne spécialisée dans le paiement après achat pour 29 milliards de dollars. "Square et Afterpay ont un objectif commun : nous avons bâti nos entreprises pour rendre le système financier plus équitable, accessible et inclusif", explique Jack Dorsey qui prouve, une fois encore, sa capacité à toujours rester à la page.

Alban Castres